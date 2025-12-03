M&A DACH Konferenz. M&A 2025: Goldgrube KI?

Bei der bereits sechsten M&A DACH Konferenz, organisiert von PHH Rechtsanwält:innen (Wien), METIS Rechtsanwälte (Frankfurt) und Niederer Kraft Frey (Zürich) drehte sich alles um Venture Capital, Finanzierungsrunden, Investitionen in KI-Unternehmen und Absicherung von Erfindungen.

In der Paulus Akademie in Zürich trafen sich M&A Rechtsanwälte, Steuerberater und Inhouse Juristen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz.

„Der Trend bei Finanzierungen und damit auch bei Venture Capital heißt Künstliche Intelligenz. Rund ein Viertel aller Gelder fließen in Start-ups und Unternehmen, die KI-Technologie oder KI-Anwendungen entwickeln“, sagt Rainer Kaspar, Partner bei PHH Rechtsanwält.innen. Grund genug, um bei der diesjährigen M&A DACH Konferenz über Status und Herausforderungen zu diskutieren. Dazu holten sich die Initiatoren – neben Rainer Kaspar Felix Dette, Partner bei METIS Rechtsanwälte sowie Moritz Maurer, Partner bei Niederer Kraft Frey – hochkarätige M&A Größen aus der Schweiz, Deutschland und Österreich auf die Bühne.

Als Keynote konnte Eric Lohrer, Managing Partner bei Helvetica Capital AG, gewonnen werden, der Insights aus Sicht eines Investmentunternehmens gab. In den insgesamt fünf Panels diskutierten u.a. Michelle Wiki (Wenger Vieli), Karim Maizar (Kellerhals Carrard), Robin Eyben (Osborne Clarke), Thomas Kulnigg (Schoenherr), Salome Wieser (MME Legal), Franz Schubiger (Pestalozzi), Tobias Pukropski (Rocan), Sebastian Reiter (bpv Hügel), Christina Bernhart (Herbst Kinsky), Michael Eitle (Scope Law), Stefanie Berges (Studio Legal), Steve Jeitler (E+H), Eric Lohrer (Helvetica Capital AG), Alexandra Ciarnau (Dorda), Ronja Schregle (Bardehle Pagenberg), Philipp Spring (Schindler), Luca Dal Molin (Homburger AG), Andreas Hinsen (Advestra), David Vasella (Walder Wyss), Juliana Christ (KXP) und Hartwig Kienast (Kinstellar) mit dabei.

Foto:©PHH