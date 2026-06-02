Mag. Florian Defrancesco, BA verstärkt das Team von Binder Grösswang

Mag. Florian Defrancesco, BA verstärkt ab 1. Juni als Rechtsanwalt das Team Geistiges Eigentum und Informationstechnologie von Binder Grösswang. Er ist seit 2021 in diesem Bereich der Kanzlei tätig, zuletzt als Rechtsanwaltsanwärter.

„Florian Defrancesco vereint juristische Präzision mit technologischem Verständnis und steht damit exemplarisch für das, was unsere Mandanten an Binder Grösswang schätzen: fachliche Exzellenz, vorausschauendes Denken und uneingeschränkte Lösungsorientierung.“ Dr Ivo Rungg, Partner im Team Geistiges Eigentum und Informationstechnologie.

Florian Defrancesco berät Unternehmen an der Schnittstelle von Recht, Technologie und Innovation mit besonderem Fokus auf Datenschutz-, Daten- und KI-Recht, Unternehmensrecht, geistiges Eigentum, Wettbewerbsrecht sowie in der Prozessführung in diesen Bereichen.

„Ich freue mich sehr, meine Tätigkeit als Rechtsanwalt bei Binder Grösswang fortzusetzen. Besonders reizt mich, rechtlich anspruchsvolle Fragestellungen an der Schnittstelle von Recht, Technologie und Innovation pragmatisch zu lösen und für unsere Mandant*innen messbaren Mehrwert zu schaffen“, sagt Florian Defrancesco.

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