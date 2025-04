Mag. Jacqueline Guger leitet Schramm Öhler in Eisenstadt

Rechtsanwältin Mag. Jacqueline Guger leitet seit 1. April 2025 die Niederlassung von Schramm Öhler in Eisenstadt.

Die Burgenländerin übernimmt damit verstärkt die Beratung und Betreuung der burgenländischen Mandant:innen. Seit Gründung der Niederlassung in Eisenstadt im Jahr 2020 ist die Kanzlei Schramm Öhler Ansprechpartnerin für Beschaffungsprojekte der öffentlichen Hand im Burgenland. Guger dazu: „Ich freue mich auf die neue Herausforderung und darauf, unsere burgenländischen Mandant:innen weiterhin umfassend und vor Ort zu unterstützen.“

Mag. Jacqueline Guger (30) ist seit November 2022 als Rechtsanwältin eingetragen und im Team um Mag. Hannes Pesendorfer tätig. Sie berät und betreut öffentliche Auftraggeber:innen bei allen Aspekten von Vergabeverfahren und Vergabekontrollverfahren. Überdies publiziert sie in einschlägigen Medien für Vergabe- und Bauvertragsrecht. Sie war bereits seit 2018 als Rechtsanwaltsanwärterin bei Schramm Öhler beschäftigt.

SÖR-Partner Mag. Hannes Pesendorfer: „Mit Mag. Jacqueline Guger übernimmt eine auf Vergaberecht spezialisierte Rechtsanwältin mit umfassenden Kompetenzen die Geschicke in Eisenstadt. Ich freue mich, dass sie ihre Qualitäten nun in der Leitung unserer Niederlassung in Eisenstadt einbringen kann.“

Foto: beigestellt