Mag. Laura Metzler wird Honorarkonsulin der Republik Lettland in Oberösterreich

Im Rahmen der Veranstaltung am 30. April 2025 wurde Mag. Laura Metzler offiziell als Honorarkonsulin der Republik Lettland in Oberösterreich vorgestellt. Mag. Laura Metzler ist Rechtsanwältin und Partnerin der Metzler Rechtsanwälte GmbH, einer auf Wirtschaftsrecht spezialisierten Kanzlei mit Sitz im Palais Kaufmännischer Verein in Linz.

Mag. Metzler, ihre Kernkompetenzen liegen im Arbeits- und im Zivilprozessrecht, dazu: „Wir sehen großes Potenzial darin, die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Lettland und Oberösterreich zu stärken und zu fördern. Beide Regionen verfügen über innovative Unternehmen und engagierte Menschen. Auf Einladung mehrerer lettischer Universitäten hin möchte ich mich für eine Vernetzung unserer Universitäten stark machen.“

Inga Ulmane, Leiterin der ständigen Vertretung der lettischen Wirtschaftsagentur LIAA gab einen Einblick in die Perspektiven für eine stärkere wirtschaftliche Vernetzung zwischen Lettland und Oberösterreich.

Am Festakt nahmen hochrangige Gäste aus Politik, Diplomatie und Wirtschaft teil. Darunter Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer, die Botschafterin der Republik Lettland in Österreich, Mag. Guna Japina, und die Botschafterin der Republik Österreich für Lettland, Mag. Bernadette Klösch, Vizepräsident der WKOÖ KommR Leo Jindrak und Präsident der OÖ Rechtsanwaltskammer Dr. Walter Müller.

Botschafterin Mag. Japina machte in ihrer Eröffnungsrede auf das bedeutsame historische Datum aufmerksam: „Am Vorabend des 35. Jahrestags der Wiederherstellung der Unabhängigkeit der Republik Lettland habe ich die Ehre, das lettische Konsulat in Linz zu eröffnen.“ Weiters betonte sie: „Jede Freundin, jeder Freund Österreichs in Lettland oder Lettlands in Österreich bedeutet einen Schritt näher zueinander und eine weitere Stärkung des gemeinsamen europäischen Netzwerks, um es noch dichter und noch stärker zu machen – politisch, kulturell und wirtschaftlich.“

Das Honorarkonsulat befindet sich künftig in den Räumlichkeiten der Rechtsanwaltskanzlei Metzler Rechtsanwälte in Landstraße 49, 4020 Linz.

Foto: Max Mayerhofer