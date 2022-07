Mag. Nuschine Messner verstärkt TWP Rechtsanwälte

Mag. Nuschine Messner ist spezialisiert auf Insolvenz- und Sanierungsrecht, Beratung und Prozessführung im Zivil- und Unternehmensrecht, Immobilienvertragsrecht sowie auf Apothekenrecht.

Mit diesen Schwerpunkten ergänzt Nuschine Messner das Team der Dornbirner Anwaltskanzlei Thurnher Wittwer Pfefferkorn & Partner Rechtsanwälte GmbH, die aktuell zehn Rechtsanwält:innen und fünf Rechtsanwaltsanwärter:innen zählt. Nuschine Messner ist eine von vier Anwältinnen bei TWP, zwei davon sind bereits Partnerinnen – die Kanzlei setzt auf gemischte Teams und unterstützt die Vereinbarkeit von Familie und Karriere.

Nuschine Messner studierte Rechtswissenschaften an den Universitäten Innsbruck und Wien. 2017 schloss sie ihr Studium ab und durchlief im Anschluss ihre Gerichtspraxis am Bezirks- und Landesgericht Feldkirch. Bereits während des Studiums sammelte Nuschine Messner bei einer renommierten Rechtsanwaltskanzlei in Wien einiges an Berufs- und Praxiserfahrungen. Seit 2018 gehört sie als Rechtsanwaltsanwärterin zum Team bei TWP Rechtsanwälte. Sie war bisher neben den erwähnten Schwerpunkten gemeinsam mit dem TWP-Partner RA Mag. Lukas Pfefferkorn auch für Insolvenzverwaltungen zuständig.

Im März 2022 legte Nuschine Messner erfolgreich ihre Anwaltsprüfung ab und wird mit 1. Juli 2022 als angestellte Anwältin in der Wirtschaftskanzlei tätig sein. „Ich habe mich bei TWP von Anfang an wohl gefühlt und wurde von meiner Zeit als Rechtsanwaltsanwärterin bis heute immer unterstützt. Das Betätigungsfeld unserer Kanzlei erstreckt sich über sämtliche Bereiche des nationalen und grenzüberschreitenden Wirtschaftsrechts. TWP zeichnet ein hervorragendes Arbeitsklima, wechselseitige Wertschätzung und Zukunftsorientiertheit aus. Dies alles ermöglicht es uns, unseren Mandanten mit Teamgeist, Effizienz und Freude maßgeschneiderte und innovative Lösungen zu bieten. Auf die Fortsetzung meiner Karriere bei TWP freue ich mich sehr.“

Foto: Fotowerk Lampelmayer GmbH