Mag. Simona Dabeskovic, BA verstärkt Schramm Öhler als Rechtsanwältin

Die Vergaberechtskanzlei Schramm Öhler vergrößert ihr Team aus den eigenen Reihen. Mag. Simona Dabeskovic, BA verstärkt nach ihrer Eintragung als Rechtsanwältin das Team um Dr. Matthias Öhler.

SÖR-Partner Matthias Öhler: „Wir freuen uns sehr, mit Simona Dabeskovic eine versierte Rechtsanwältin an Bord zu haben, die öffentliche Auftraggeber:innen sicher durch Vergabeverfahren begleitet.“

Mag. Simona Dabeskovic, BA (28) wurde im April 2025 als Rechtsanwältin eingetragen. Sie betreut öffentliche Auftraggeber:innen bei der Durchführung von komplexen Vergabeverfahren, insbesondere im IT- und Infrastruktur-Bereich, und in Vergabekontrollverfahren. Sie studierte Rechtswissenschaften und Politikwissenschaft an der Universität Wien und war seit 2024 bei Schramm Öhler als Rechtsanwaltsanwärterin tätig.

Foto: beigestellt, Anna Stöcher