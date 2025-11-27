Margherita Müller wird Anwältin bei Müller Partner

Mag. Margherita Müller (Jahrgang 1996) verstärkt ab sofort als weitere Rechtsanwältin das auf Baurecht und Claimmanagement spezialisierte Baurechtsteam von Müller Partner Rechtsanwälte.

Partnerin Katharina Müller freut sich darüber, dass es gelungen ist, eine erfahrene Baujuristin in das Baurechtsteam von Müller Partner Rechtsanwälte zu holen und damit auch das Wachstum der Kanzlei weiter voranzutreiben: „Margherita Müller hat uns von Anfang an von ihren fachlichen Fähigkeiten und ihrer professionellen Arbeitsweise überzeugt. Wir sind sehr stolz, dass sich Margherita dafür entschieden hat, nach ihrer Eintragung ihren Karriereweg als Anwältin bei uns fortzusetzen.“

Die Tätigkeitsschwerpunkte von Margherita Müller liegen in den Bereichen Bauvertragsrecht, Gewährleistungs- und Schadenersatzrecht, sowie in Prozessführung und außergerichtlichen Konfliktlösungen. Bevor sie 2025 als Rechtsanwaltsanwärterin bei Müller Partner startete, konnte sie bereits in einer anderen renommierten Rechtsanwaltskanzlei in Wien Erfahrung im Bereich Real Estate & Construction sammeln.

Partner Bernhard Kall über die positive Entwicklung: „Margherita hat es geschafft, innerhalb eines halben Jahres zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Teams zu werden. Ihre fachliche Kompetenz, Stärke und Zielstrebigkeit machen sie zu einem wertvollen Teammitglied.“

Foto: beigestellt