Markus Weichbold verstärkt DSC als Rechtsanwalt

DSC Doralt Seist Csoklich erweitert das Team mit einen weiteren Rechtsanwalt. Die Arbeitsschwerpunkte von Markus Weichbold liegen in den Bereichen des Versicherungs- und Gesellschaftsrechts sowie im allgemeinen Zivilrecht.

Markus Weichbold ist seit 2022 Teil des DSC-Teams und absolvierte im Jahr 2025 die Rechtsanwaltsprüfung mit Auszeichnung. Bereits während seines Diplomstudiums war er als Studienassistent am Institut für Finanzrecht der Universität Wien tätig. Nach einem Auslandssemester an der University of Edinburgh schloss er das Diplomstudium als viertbester seines Jahrgangs ab und wechselte anschließend an den Lehrstuhl von Univ.-Prof. Dr. Martin Schauer am Institut für Zivilrecht der Universität Wien. Dort promovierte er mit einer Dissertation zu den haftungs- und versicherungsrechtlichen Auswirkungen der Fahrzeugautomatisierung.

Neben seiner Tätigkeit bei DSC ist Markus Weichbold seit 2022 Universitätslektor am Institut für Recht der Wirtschaft der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien. Darüber hinaus ist er Autor zahlreicher Fachpublikationen in Kommentarwerken, Handbüchern und juristischen Zeitschriften und trägt regelmäßig in seinen Fachbereichen vor.

Foto: beigestellt ©Stefan Gergely