Martina Grama verstärkt IP- und Technologiepraxis bei KWR

Seit April 2026 verstärkt Rechtsanwältin Mag. Martina Grama (45) die Bereiche Intellectual Property sowie New Technologies & Digitalisierung bei KWR Karasek Wietrzyk Rechtsanwälte GmbH.

„Ich freue mich, mit KWR eine Kanzlei gefunden zu haben, die eine klare strategische Ausrichtung im Bereich IP und Technologie verfolgt und hervorragende Expertise in angrenzenden Rechtsgebieten vereint. Besonders spannend ist für mich die Möglichkeit, meine Erfahrung in diesen Bereichen weiter auszubauen und einzubringen“, so Martina Grama.

Martina Grama baut insbesondere die Kompetenzen der Kanzlei im Bereich des geistigen Eigentums und technologiebezogener Rechtsfragen weiter aus. Ihre Schwerpunkte liegen im gewerblichen Rechtsschutz, insbesondere im strategischen IP-Management, in der Durchsetzung und Verteidigung von Schutzrechten sowie in der Gestaltung und Verhandlung komplexer Lizenz- und F&E-Verträge. Darüber hinaus verfügt sie über umfassende Erfahrung im IT- und Technologierecht sowie in der Begleitung von Transaktionen mit IP- und IT-Bezug. Ergänzend berät sie in den Bereichen Life Science sowie in lauterkeits- und konsumentenschutzrechtlichen Fragestellungen.

„Mit Martina Grama gewinnen wir eine äußerst erfahrene IP-Expertin mit starker technologischer Ausrichtung. Sie wird eine zentrale Rolle beim weiteren Ausbau unserer IP- und Technologiepraxis spielen und unsere Position in diesem Bereich nachhaltig stärken. Damit setzen wir einen weiteren, wichtigen Schritt zur Umsetzung unser Unternehmensstrategie KWR 2035“, so KWR-Partner und Kanzleisprecher Clemens Berlakovits.

„Die Bedeutung von IP-rechtlicher und technologiebezogener Beratung nimmt in nahezu allen Branchen kontinuierlich zu. Unternehmen stehen vor immer komplexeren Herausforderungen im Umgang mit Innovation, Daten und digitalen Geschäftsmodellen. Mit Martina Grama erweitern wir unsere Expertise gezielt entlang dieser Themenfelder“, ergänzt KWR-Partnerin Barbara Kuchar.

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