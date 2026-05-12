Mathis Fister wird Partner bei Haslinger / Nagele Rechtsanwälte

Mathis Fister wird ab Mai 2026 zum Partner von Haslinger / Nagele Rechtsanwälte am Standort Wien.

Fister: „Ich freue mich sehr über das Vertrauen und die Perspektive, die Kanzlei als Partner weiter mitzugestalten. Wir beobachten gegenwärtig viele zukunftsweisende Entwicklungen wie etwa im Bereich der KI und wollen gerade in diesen Zeiten für eine sachkundige, weitblickende und verlässliche rechtsanwaltliche Beratung stehen“

Mathis Fister ist seit 2015 als Rechtsanwalt tätig und verbindet die rechtsanwaltliche Praxis mit ausgewiesener wissenschaftlicher Expertise. Im Jahr 2019 habilitierte sich Mathis Fister an der Wirtschaftsuniversität Wien für die Fächer Verfassungsrecht und Verwaltungsrecht. Seit 2020 lehrt er als Universitätsprofessor an der Johannes Kepler Universität Linz.

Auch seine rechtsanwaltliche Spezialisierung ist auf das öffentliche Recht und angrenzende Rechtsgebiete ausgerichtet und umfasst das gesamte Spektrum von der beratenden und rechtsgutachterlichen Tätigkeit bis zur Verfahrensführung. Spezifische Arbeitsschwerpunkte bilden unter anderem Zukunftsthemen des Gesundheitswesens und der Digitalisierung.

Mathis Fister ist jemand, dem man jede komplexe Aufgabenstellung anvertrauen kann. Er verbindet auf außergewöhnliche Weise wissenschaftliche Tiefe mit strategischem Blick für die Praxis. Für viele unserer Mandate sind seine innovativen Impulse und durchdachten Lösungen schlicht unverzichtbar , betont Wilhelm Bergthaler, Gründer des Wiener Kanzleistandorts.

Foto: beigestellt, Julia Spicker