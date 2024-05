Max Danzinger wird Rechtsanwalt bei Binder Grösswang

Max Danzinger, LL.M. (34) ist ab sofort als Rechtsanwalt im Wettbewerbsrechtsteam bei Binder Grösswang tätig.

„Max ist ein fachlich ausgezeichneter Kollege, der durch sein Engagement für unsere Mandanten hervorsticht. Ich bin stolz darauf, ihn auch zukünftig als Teil meines Teams zu haben“, so Raoul Hoffer, Partner im Wettbewerbsrechtsteam von Binder Grösswang.

Zu seinen Beratungsschwerpunkten gehören Digitalisierung, nationales und EU-Kartellrecht, nationale und EU-Fusionskontrolle sowie Follow-On Schadenersatzverfahren.

„Ich freue mich unser Wettbewerbsrechtsteam und vor allem unsere Mandanten zukünftig als Rechtsanwalt zu unterstützen und bin voller Begeisterung für die spannenden Projekte in neuer Position“, sagt Max Danzinger.

Max Danzinger ist seit 2020 Rechtsanwaltsanwärter bei Binder Grösswang, spezialisiert auf Kartellrecht. Davor begann er seine Karriere als Rechtsanwaltsanwärter mit Fokus auf Schiedsgerichtsbarkeit und erlangte Erfahrung in renommierten Kanzleien in Wien, sowie als Rechtspraktikant im Sprengel des OLG Wien. Er studierte Wirtschaftsrecht an der Wirtschaftsuniversität Wien (LL.M.).