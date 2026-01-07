Maximilian Mitterlehner ist neuer Rechtsanwaltsanwärter bei DSC

DSC Doralt Seist Csoklich begrüßt mit Maximilian Mitterlehner (27) einen neuen Rechtsanwaltsanwärter im Team.

Mitterlehner ist vor allem im Gesellschafts- und Unternehmensrecht tätig sowie im Bereich M&A. Ein weiterer Fokus liegt auf kapitalmarktrechtlichen Fragestellungen.

Maximilian Mitterlehner verstärkt das DSC-Team seit Dezember 2025. Er schloss das Studium des Wirtschaftsrechts an der Wirtschaftsuniversität Wien ab und absolvierte im Rahmen dessen auch einen Auslandsstudienaufenthalt an der Universität Aarhus (Dänemark). Bevor er zu DSC kam, sammelte er praktische Erfahrungen bei einer renommierten Wiener Wirtschaftsrechtskanzlei.

Foto: beigestellt, Stefan Gergely