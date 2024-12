Mirko Marjanovic ist neuer Rechtsanwalt bei DORDA

Mirko Marjanovic (31 Jahre) verstärkt das Team von Dorda im Bereich Competition & Antitrust ab sofort als Rechtsanwalt.

“Wir freuen uns sehr, dass Mirko Marjanovic unser Team nun als Rechtsanwalt verstärkt. Seine tiefgreifenden Kenntnisse im Kartellrecht, seine praktische Erfahrung in komplexen Verfahren und seine ausgeprägte Fähigkeit, juristische Sachverhalte klar und präzise zu vermitteln, sind eine große Bereicherung für DORDA. Mit ihm stärken wir unsere Position als führende Kanzlei im Bereich des Wettbewerbsrechts in Österreich.“ so Heinrich Kühnert, Partner im Bereich Competition & Antitrust.

Marjanovic, der bereits seit 2021 als Rechtsanwaltsanwärter für DORDA tätig ist, verfügt über umfassende Expertise in allen Aspekten des europäischen und österreichischen Wettbewerbsrechts. Er hat Unternehmen in Kartellverfahren vor der Europäischen Kommission beraten und verfügt über profunde Kenntnisse in Kartellschadenersatzfällen. Neben der Beratung im Bereich der Fusionskontrolle unterstützt er auch im Zusammenhang mit österreichischen Investitionskontrollverfahren und berät zu regulatorischen Aspekten des Telekommunikations-, Energie- und Eisenbahnrechts.

