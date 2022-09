Neue Boutiquekanzlei für Wirtschaftsrecht in 1070 Wien

Unter der Bezeichnung Tiefenbacher Law gründete Mario Tiefenbacher, LL.M., zuletzt Rechtsanwalt für Gesellschaftsrecht und Immobilienrecht bei Eversheds Sutherland, seine eigene Kanzlei.

Die Schwerpunkte Gesellschaftsrecht und Immobilienrecht führt er nun auch in seiner neuen Kanzlei in der Lindengasse 20 in 1070 Wien weiter. Zusätzlich fokussieren sich die Beratungsleistungen auf Unternehmens- und Vertragsrecht, sowie Mergers & Acquisitions. Auf seiner Website findet sich weiters ein Angebot an Gründer und Startups. Laut Tiefenbacher besteht die derzeitige Mandantenstruktur aus KMUs, Startups und Privatkunden.

Foto: beigestellt