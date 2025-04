Neue Partner bei Metzler Rechtsanwälte: Dr. Fabian Hanz und Dr. Matthäus Schmied

Seit Februar verstärken Dr. Fabian Hanz und Dr. Matthäus Schmied die Linzer Wirtschaftskanzlei Metzler Rechtsanwälte als Mitgesellschafter.

Matthäus und Laura Metzler: „Wir freuen uns sehr, dass mit Fabian Hanz und Matthäus Schmied zwei herausragende Juristen und tolle Persönlichkeiten unsere Partnerriege verstärken, und sind überzeugt, damit einen echten Mehrwert für unsere Mandanten zu schaffen.“

Dr. Fabian Hanz studierte Rechtswissenschaften in Linz, nach Stationen in Kanzleien, insbesondere im Bereich Gesellschaftsrecht sowie Bau- und Umweltrecht, war er schon seit 2020 als selbstständiger Rechtsanwalt in ständiger Kooperation mit Metzler Rechtsanwälte tätig.

Dr. Matthäus Schmied ist seit 2023 Teil von Metzler Rechtsanwälte. Nach Tätigkeiten als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Rechtsanwaltsanwärter sammelte er über mehrere Jahre Konzernerfahrung in der Energiewirtschaft. Neben der Verstärkung unserer energierechtlichen Expertise liegt sein Tätigkeitsschwerpunkt im Unternehmens- und Gesellschaftsrecht.

Ausblick

Metzler Rechtsanwälte ist eine Full Service-Wirtschaftskanzlei in Linz und betreut mit einem Team bestehend aus fünf Rechtsanwälten, einem Of Counsel und sechs Rechtsanwaltsanwärtern das gesamte Spektrum des Wirtschaftsrechts.

Foto: beigestellt