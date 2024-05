Neue Wiener Wirtschaftskanzlei: ATB.LAW Azem, Taudes, Blöch

Die drei selbständigen Rechtsanwält:innen Daniel Azem, Roman Taudes und Anela Blöch vereinen künftig ihre Expertise unter dem Namen ATB.LAW.

Unter dem Motto „We keep it smart, but simple“ will ATB.LAW einen professionellen und modernen Ansatz in der Rechtsberatung mit Fokus auf Cybercrime, Immobilienrecht, Kapitalmarktrecht sowie Gesellschafts- und Unternehmensrecht anbieten.

Ein Spezialgebiet wird von Roman Taudes als Cybercrime Experte bespielt. Er blickt bereits auf jahrelange Erfahrung zurück und konnte sich in diesem Rechtsgebiet mit seiner Kanzlei bereits einen Namen machen. Daniel Azem und Anela Blöch, vormals viele Jahre als Rechtsanwälte in großen Wiener Sozietäten tätig, bauen als erfahrene Immobilienrechtsexperten unter der neuen Dachmarke ATB.LAW ihren Beratungsschwerpunkt weiter aus.

Foto: beigestellt