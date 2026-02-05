Neuer Partner und Counsel im Team von Binder Grösswang

Binder Grösswang beginnt das neue Geschäftsjahr mit verstärktem Team und ernennt zwei neue Partner und fünf Counsel.

Johannes Bammer (39) wird Partner im Arbeitsrechtsteam von Binder Grösswang. Er verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Beratung von nationalen und internationalen Unternehmen. Er berät in sämtlichen Bereichen des Arbeitsrechts sowie im Bereich des Arbeitnehmerdatenschutzrechts. Zu seinen Beratungsschwerpunkten gehören arbeitsgerichtliche Streitigkeiten, Management- und Arbeitsverträge, Restrukturierungen bzw. Personalabbaumaßnahmen, die Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen am Arbeitsplatz (insbesondere KI-Implementierung) sowie die Optimierung bzw. Implementierung von Arbeitszeitmodellen bzw. Telearbeitsmodellen.

Felix Fuith (34) wird Partner im Gesellschaftsrecht/M&A-Team. Er berät Unternehmen und Investoren in gesellschafts- und unternehmensrechtlichen Angelegenheiten mit Fokus auf komplexe M&A-Transaktionen und Private Equity. Er verfügt über mehrjährige Erfahrung in der Beratung von Zielunternehmen ebenso wie von Investoren – darunter Private-Equity-Investoren, Family Offices und strategische Investoren – bei nationalen und internationalen Transaktionen. Zu seinen Beratungsschwerpunkten zählen grenzüberschreitende M&A-Transaktionen, Gesellschaftsrecht, Private Equity und Venture Capital sowie Joint Ventures und Strategic Alliances. Felix Fuith wird in der IFLR1000-Edition 2025 als Notable Practitioner geführt.

„Die Ernennung neuer Partner und Counsel ist ein klares Zeichen dafür, dass wir konsequent auf die Förderung von Talenten setzen. Uns ist es besonders wichtig, Potenziale innerhalb der Kanzlei zu erkennen, gezielt weiterzuentwickeln und langfristige Karrierechancen zu bieten. Die bewusste Nachbesetzung aus den eigenen Reihen unterstreicht diesen Ansatz und zeigt, dass sich unser Fokus auf Zusammenhalt, starken Teamgeist und nachhaltige Entwicklung bewährt hat. Die neuen Partner und Counsel stehen für Kontinuität, hohe fachliche Qualität und ein gemeinsames Verständnis unserer Kanzleikultur“, erklärt Managing Partner Stefan Tiefenthaler.

Fünf Ernennungen zu Counsel

Mathias Drescher (36) wird zum Counsel im Bank- und Finanzrechtsteam ernannt. Er berät in sämtlichen Bereichen bei nationalen und grenzüberschreitenden Finanzierungstransaktionen.

Anian Gruber (38) wird Counsel im Regulatory-Team. Er berät nationale und internationale Unternehmen im Öffentlichen Wirtschaftsrecht. Zu seinen Beratungsschwerpunkten gehören das Regulierungsrecht (Energie und Infrastruktur), Vergabe- und Wettbewerbsrecht, ESG-Compliance (Nachhaltigkeit und Lieferkettenregulierung), Verwaltungs- und Verfassungsrecht.

Kordula Krankl (32) wird Counsel im Dispute Resolution-Team. Sie berät nationale und internationale Mandanten in allen Fragen des streitigen Zivil- und Wirtschaftsrechts und ist auf die Vertretung in internationalen Zivil- und Schiedsverfahren spezialisiert.

Christoph Raab (32) wird Counsel im Wettbewerbsrechtsteam der Kanzlei. Er berät nationale und internationale Mandanten zu sämtlichen Fragestellungen des österreichischen und EU-Kartellrechts.

David Rötzer (36) wurde zum Counsel im Bank- und Finanzrechtsteam ernannt. Er berät nationale und internationale Kreditnehmer sowie Finanzinstitute bei komplexen, meist grenzüberschreitenden Finanzierungstransaktionen.

Fotos: beigestellt, Archiv