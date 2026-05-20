Neuerscheinung: UWG – Kommentar mit praxisnahen Beiträgen von Veronika Appl

Der neue UWG-Kurzkommentar vereint Beiträge führender Expertinnen und Experten und legt einen klaren Fokus auf aktuelle Entwicklungen im Lauterkeitsrecht. Damit stellt er ein verlässliches Nachschlagewerk für alle dar, die sich in der Praxis mit UWG befassen.

Mit dem neuen Kurzkommentar zum Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) legt der Verlag Österreich ein praxisorientiertes Standardwerk vor, das aktuelle Entwicklungen im Lauterkeitsrecht prägnant aufbereitet.

Dr. Veronika Appl, LL.M., Rechtsanwältin und Head of IPT (Intellectual Property & Technology) bei DLA Piper Österreich, bringt dabei ihre umfassende Praxisexpertise ein und kommentiert zentrale Bestimmungen wie die Einstweilige Verfügung sowie den Rechtsbruch fundiert, klar strukturiert und unmittelbar anwendbar. Die Ausführungen zur Einstweiligen Verfügung (§ 24 UWG) sowie zu weiteren prozessrechtlichen Sonderbestimmungen sind wesentlich durch ihre anwaltliche Praxiserfahrung geprägt und liefern wertvolle Orientierung für die tägliche Rechtsanwendung. Essentiell sind auch die Ausführungen zum Rechtsbruch gemäß § 1 UWG. Diese Bestimmung besitzt besondere praktische Bedeutung, wird jedoch bei unternehmerischen Risikoentscheidungen häufig unterschätzt. Der Kommentar schärft das Bewusstsein für die damit verbundenen Risiken und bietet konkrete Hilfestellungen für den Umgang in der Praxis.

„Das UWG hat bereits im Studium meine juristische Leidenschaft geweckt. Umso mehr freut es mich, dass meine Dissertation zur einstweiligen Verfügung nun in aktualisierter und praxisnaher Form in den Kommentar eingeflossen ist. Mein Anspruch war es, zentrale Bestimmungen des UWG praxisnah und klar strukturiert aufzubereiten – insbesondere dort, wo schnelle und fundierte Entscheidungen gefragt sind. Zugleich ist es mir eine große Ehre, an diesem Werk mitzuwirken, das auf die Initiative unseres überaus geschätzten ehemaligen Kollegen bei DLA Piper, Florian Schuhmacher, zurückgeht“, betont die Mitautorin Veronika Appl, Head of IPT bei DLA Piper Österreich.

Foto: beigestellt