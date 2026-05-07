Neuerscheinung: Zweite Auflage des „Grundriss des Devisenrechts“

DLA Piper Of Counsel Armin Kammel hat gemeinsam mit Alfred Schramm von der Finanzmarktaufsicht (FMA) Österreich die zweite Auflage des „Grundriss des Devisenrechts“ verfasst und herausgegeben.

„Die zweite Auflage trägt den tiefgreifenden rechtlichen und institutionellen Veränderungen der letzten Jahre Rechnung. Unser Ziel war es, ein praxisnahes und zugleich wissenschaftlich fundiertes Werk vorzulegen, das den aktuellen Anforderungen des Devisenrechts gerecht wird“, so Armin Kammel, Co-Autor des Buches und Of Counsel bei DLA Piper Österreich.

Das im Bank Verlag erschienene Werk ist eine vollständig überarbeitete, aktualisierte und erweiterte Neufassung und gilt als maßgebliche Orientierungshilfe für Praxis, Verwaltung und Wissenschaft.

Das österreichische Devisenrecht nimmt seit der Einführung des Euro eine besondere Stellung ein. Es trägt maßgeblich dazu bei, die uneingeschränkte Freiheit des Kapital- und Zahlungsverkehrs in der Europäischen Union auch aus österreichischer Perspektive sicherzustellen. Zentrale gesetzliche Grundlage bildet dabei das Devisengesetz 2004 (DevG), das sowohl allfällige Beschränkungen determiniert als auch wesentliche Meldeverpflichtungen – insbesondere für statistische Erhebungen der Oesterreichischen Nationalbank, wie etwa die Zahlungsbilanz (ZABIL) – normiert.

Mit dem Inkrafttreten des Sanktionsgesetzes 2024 (SanktG) wurden die Zuständigkeiten im Bereich der Sanktionen wesentlich erweitert und zugleich neu zwischen dem DevG 2004 und dem SanktG 2024 geregelt. Diese Entwicklungen haben das rechtliche Umfeld wesentlich verändert und den Bedarf an aktueller, systematischer Fachliteratur weiter erhöht. Vor diesem Hintergrund legen Prof. (FH) Dr. Armin Kammel, LL.M. (London), MBA (CLU) und Priv.-Doz. Dr. Alfred Schramm nun die zweite Auflage des „Grundriss des Devisenrechts“ vor.

Die Neuauflage richtet sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Unternehmensjuristinnen und Unternehmensjuristen, Banken, Aufsichtsbehörden sowie Studierende und bietet eine fundierte und aktuelle Darstellung eines hochdynamischen Rechtsgebiets.

Die Autoren

Prof. (FH) Dr. Armin Kammel, LL.M. (London), MBA (CLU) ist Of Counsel bei DLA Piper Austria. Zudem ist er als Associate Professor of Law sowie Head des Department of Law an der Webster Vienna Private University (WVPU) sowie als Managing Director der FS&R Excellence GmbH (in Kooperation mit DLA Piper Austria) im Bereich Financial Services Regulatory Advisory tätig. Sein Co-Autor ist Priv.-Doz. Dr. Alfred Schramm von der Finanzmarktaufsicht (FMA) Österreich.

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