„Next Generation Aufsichtsrätinnen Frühstück“ im DLA Piper Oktogon

DLA Piper veranstaltete gemeinsam mit Women in Law ein „Next Generation Aufsichtsrätinnen Frühstück“ im Oktogon im Haus am Schottentor. Ziel der Veranstaltung war es, engagierte und erfahrene Frauen aus unterschiedlichen Branchen zusammenzubringen, ihren Austausch zu fördern und neue Perspektiven im Bereich der Aufsichtsratstätigkeit aufzuzeigen.

Maria Doralt, Partnerin bei DLA Piper Österreich und erfahrene Aufsichtsrätin: „Vielfältig zusammengesetzte Aufsichtsräte treffen bessere Entscheidungen. Gender Diversität schafft also Wert. Es ist daher wichtig, Frauen frühzeitig zu vernetzen, gezielt zu fördern und ihnen den Zugang zu Aufsichtsräten nachhaltig zu erleichtern. Es geht auch darum, Sichtbarkeit zu schaffen und Frauen zu ermutigen, verstärkt Führungsverantwortung in diesen Gremien zu übernehmen. Gerade im Hinblick auf das gesellschaftsrechtliche Leitungspositionengesetz und die zukünftige 40 Prozent Quote im Aufsichtsrat ist das wesentlich.“

Zahlreiche Teilnehmerinnen, die selbst erfolgreich Aufsichtsratsmandate bekleiden oder das anstreben, nutzten die Gelegenheit, wertvolle Einblicke in die Anforderungen und Herausforderungen von (weiblichen) Aufsichtsratsfunktionen zu geben und zu gewinnen. Programmhöhepunkt war die hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion mit Dr. Barbara Steger (Aufsichtsrätin, Andritz AG), Christiane Wenckheim (Aufsichtsratsvorsitzende, Ottakringer Getränke AG) und Mag. Sonja Zimmermann (Aufsichtsratsvorsitzende, Berndorf AG).

Die Diskussion wurde von Dr. Maria Doralt, Partnerin bei DLA Piper Österreich, moderiert und beleuchtete zentrale Themen wie Karrierewege in die Kontrollgremien, essenzielle Kompetenzen sowie die zunehmende Bedeutung von Diversität in Aufsichtsräten. Ergänzende Impulse lieferte Mag. Sophie Martinetz, Gründerin und Vorständin von Women in Law. Darüber hinaus bot das Format Raum für persönlichen Austausch und individuelle Einblicke in erfolgreiche Karriereverläufe.

Beim anschließenden Networking in entspannter Frühstücksatmosphäre wurde der Dialog zwischen etablierten Aufsichtsrätinnen und Nachwuchstalenten gezielt vertieft. Die Teilnehmerinnen konnten Fragen stellen, Kontakte knüpfen und praxisnahe Impulse für ihre eigene berufliche Weiterentwicklung mitnehmen.

Fotos: beigestellt