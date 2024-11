Österreich: Schönherr berät Eigentümer der Aventario Gruppe bei Verkauf von Mehrheitsbeteiligung an Waldegg Equity Partners

Schönherr beriet Markus Kern, Gründer und bisheriger Alleineigentümer der Aventario Gruppe, welche auf Transformations- und Vendor Management Beratung für Großkonzerne spezialisiert ist, beim Verkauf der Mehrheitsbeteiligung, sowie einer Reinvestition und Regelung der zukünftigen Zusammenarbeit, an Waldegg Equity Partners.

„Wir freuen uns, Markus Kern bei seinem Vorhaben unterstützt haben zu dürfen, Aventario von einem reinen Consulting-Dienstleister zu einem technologiegestützten Serviceanbieter im Vendor Management weiterzuentwickeln und gemeinsam mit Waldegg die Kundenbasis auszubauen, das Softwareprodukt managedsuppliers zu stärken und das Wachstum der SaaS-Umsätze zu beschleunigen„, so Schönherr-Partner Thomas Kulnigg, der das Team leitete.

Die Aventario Gruppe ist spezialisiert auf Transformations- und Vendor Management Beratung für Großkonzerne. Das Team von rund 30 Mitarbeiter:innen unterstützt Kund:innen beim Einkauf komplexer Dienstleistungen sowie damit verbundenen Transformationsprozessen. Die eigene Software managedsuppliers soll dabei Effizienz und Transparenz steigern.

Waldegg Equity Partners ist eine eigentümergeführte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München, die sich langfristig an Unternehmen im Mittelstand beteiligt und diese engagiert bei ihrer Weiterentwicklung unterstützt. Waldegg Equity Partners fokussiert sich als Wachstumspartner auf Investitionen in gesunde, erfolgreiche Unternehmen im deutschsprachigen Raum.

Das Schönherr-Team wurde geleitet von Thomas Kulnigg (Partner), unterstützt von Clemens Pretscher (Rechtsanwalt).