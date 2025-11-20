Österreich: Schönherr berät HS Timber Group bei Erwerb der Malå Såg AB

Schönherr hat die österreichische HS Timber Group beim Erwerb von 100 % der Anteile an dem schwedischen Holzverarbeitungsunternehmen Malå Såg AB vom schwedischen Eigentümer Setra Trävaror AB, einer Tochtergesellschaft der Setra Group AB, beraten.

Schönherr hat die HS Timber Group bei der Transaktion erneut umfassend beraten und zu allen M&A-relevanten lokalen Aspekten unterstützt. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen.

Die HS Timber Group mit Sitz in Wien ist eines der weltweit führenden holzverarbeitenden Unternehmen und exportiert ihre Produkte in über 80 verschiedene Länder weltweit.

Malå Såg ist ein etabliertes Sägewerk im Norden Schwedens. Das Unternehmen spezialisiert sich auf hochwertige Produkte aus nordischer Kiefer, die weltweit verkauft werden, hauptsächlich nach Norwegen, Schweden, Japan und Großbritannien. Das Unternehmen spielt eine zentrale Rolle in der regionalen Wertschöpfungskette und liefert Holzmaterialien an die Zellstoffindustrie sowie lokale Bioenergieproduzenten.

Das Schönherr-Team wurde von Maximilian Lang (Partner) und Christan Herbst (Partner) geleitet und bestand weiters aus Volker Weiss (Partner), Beatrix Schima (Rechtsanwältin), Markus Fasching (Rechtsanwaltsanwärter) und Alexandru Caprau (Rechtsanwaltsanwärter).

Foto: beigestellt, Archiv