PHH beriet beim Erwerb eines österreichischen Traditionsunternehmens

PHH Rechtsanwält:innen hat die Heilmoor Neydharting GmbH beim Erwerb eines oberösterreichischen Unternehmens, samt dessen über 30.000 Jahre alten „Heilmoors“, rechtlich beraten.

Philip Rosenauer, Partner und Leitung des Beratungsteams: „Ich freue mich, dass wir unseren Mandanten in dieser, aufgrund der Vielzahl an betroffenen Rechtsmaterien, sehr komplexen Transaktion erfolgreich durch Vertragsverhandlungen und diverse Bewilligungsverfahren begleiten konnten. Dies bestätigt einmal mehr unsere breite Kompetenz in der M&A-Beratung.“

Zum PHH-Transaktionsteam gehörten neben Rosenauer auch Julia Fritz (Partnerin, Liegenschaftsrecht), Stefanie Werinos (Partnerin, öffentliches Recht), Nicolaus Mels-Colloredo (Partner, Arbeitsrecht) sowie Nikolaus Pfau (Rechtsanwaltsanwärter, Corporate/M&A).

Die verkaufende Heilmoorbad Neydharting GmbH wurde von Oberhammer Rechtsanwälte, durch Christoph Fritsch (Federführung), Fritz Ecker und Lydia Kerbler rechtlich beraten.

Foto: PHH Rechtsanwält:innen