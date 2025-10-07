Puttinger Vogl verstärkt Anwaltsteam mit Magdalena Brandstätter

Puttinger Vogl verstärkt sein Anwaltsteam: Seit 1. Oktober 2025 ist Magdalena

Brandstätter, LL.M. Rechtsanwältin im Arbeitsrechtsteam der Innviertler

Wirtschaftskanzlei.

„Ich freue mich darauf, meine Tätigkeit und berufliche Karriere bei Puttinger Vogl

Rechtsanwälte im Arbeitsrechtsteam fortsetzen zu können. Mein Anspruch bleibt es,

für unsere Mandant:innen klare, rechtssichere und zugleich praxisorientierte

Lösungen zu entwickeln und umzusetzen.“, so die frischgebackene Anwältin.

Die 29-Jährige, ursprünglich aus Obernberg am Inn, ist seit Jahren

auf Arbeitsrecht spezialisiert. Sie berät Mandant:innen in sämtlichen Bereichen des

Arbeitsrechts und vertritt in arbeitsrechtlichen Gerichtsverfahren. Nach der Matura

an der HBLW Ried (2015) absolvierte sie das Studium Wirtschaftsrecht an der

Wirtschaftsuniversität Wien, das sie 2020 mit dem Master abschloss. Ein

Auslandssemester führte sie 2019/20 an die Universidade Nova de Lisboa in Portugal.

Ihre Gerichtspraxis absolvierte Brandstätter am Oberlandesgericht Wien (2020–2021),

bevor sie drei Jahre im Arbeitsrechtsteam einer renommierten Wirtschaftskanzlei in

Wien tätig war.

Mag. Peter Vogl, Partner: „Magdalena Brandstätter bringt neben hoher juristischer Kompetenz auch wirtschaftliches Verständnis, Genauigkeit und Teamgeist in unsere Kanzlei ein. Mit ihrer Spezialisierung im Arbeitsrecht wird sie unsere Beratung in einem zentralen Bereich weiter ausbauen.“

Mag. Susanne Billinger, Partnerin: „Gerade im Arbeitsrecht ist Fingerspitzengefühl gefragt – Frau Brandstätter verbindet Fachwissen mit klarer Argumentation und lösungsorientiertem Denken. Das macht sie zu einer wertvollen juristischen Verstärkung in meinem Team.“

Fotos: beigestellt, Titelbild: © Laura Melone, Bild unten: privat