Puttinger Vogl verstärkt Anwaltsteam mit Magdalena Brandstätter

Puttinger Vogl verstärkt sein Anwaltsteam: Seit 1. Oktober 2025 ist Magdalena
Brandstätter, LL.M. Rechtsanwältin im Arbeitsrechtsteam der Innviertler
Wirtschaftskanzlei.
„Ich freue mich darauf, meine Tätigkeit und berufliche Karriere bei Puttinger Vogl
Rechtsanwälte im Arbeitsrechtsteam fortsetzen zu können. Mein Anspruch bleibt es,
für unsere Mandant:innen klare, rechtssichere und zugleich praxisorientierte
Lösungen zu entwickeln und umzusetzen.“, so die frischgebackene Anwältin.
Die 29-Jährige, ursprünglich aus Obernberg am Inn, ist seit Jahren
auf Arbeitsrecht spezialisiert. Sie berät Mandant:innen in sämtlichen Bereichen des
Arbeitsrechts und vertritt in arbeitsrechtlichen Gerichtsverfahren. Nach der Matura
an der HBLW Ried (2015) absolvierte sie das Studium Wirtschaftsrecht an der
Wirtschaftsuniversität Wien, das sie 2020 mit dem Master abschloss. Ein
Auslandssemester führte sie 2019/20 an die Universidade Nova de Lisboa in Portugal.
Ihre Gerichtspraxis absolvierte Brandstätter am Oberlandesgericht Wien (2020–2021),
bevor sie drei Jahre im Arbeitsrechtsteam einer renommierten Wirtschaftskanzlei in
Wien tätig war.
Mag. Peter Vogl, Partner: „Magdalena Brandstätter bringt neben hoher juristischer Kompetenz auch wirtschaftliches Verständnis, Genauigkeit und Teamgeist in unsere Kanzlei ein. Mit ihrer Spezialisierung im Arbeitsrecht wird sie unsere Beratung in einem zentralen Bereich weiter ausbauen.“
Mag. Susanne Billinger, Partnerin: „Gerade im Arbeitsrecht ist Fingerspitzengefühl gefragt – Frau Brandstätter verbindet Fachwissen mit klarer Argumentation und lösungsorientiertem Denken. Das macht sie zu einer wertvollen juristischen Verstärkung in meinem Team.“
