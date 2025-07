rk partners rechtsanwaelte verstärkt sich mit Dr. Markus Heidinger LL.M.

rk partners rechtsanwaelte GmbH verstärkt ihr Beratungsspektrum mit Dr. Markus Heidinger LL.M., der ab sofort als Of Counsel das Team in den Bereichen Bank- und Bankaufsichtsrecht, Kapitalmarktrecht, Sanktionsrecht sowie Gesellschaftsrecht unterstützt.

Dr. Markus Heidinger: „rk partners verbindet Unternehmergeist mit juristischer Exzellenz. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung einbringen zu können und sehe einem gemeinsamen Weg mit Freude entgegen.“

„Mit Markus Heidinger gewinnen wir nicht nur einen der renommiertesten Banking & Finance Experten des Landes, sondern auch einen ausgewiesenen Gesellschaftsrechtler. Er genießt nicht nur fachliche, sondern auch persönliche nationale und internationale Reputation auf höchstem Niveau,“ kommentiert Managing-Partner Dr. Lukas Röper die zukünftige Zusammenarbeit. Managing-Partner Dr. Dominik Kurzmann ergänzt: „Die Expertise von Markus Heidinger ist beinahe einzigartig für den österreichischen Anwaltsmarkt und eine große Bereicherung für uns und unsere Klienten. Mit diesem USP können wir mit einem 360° Beratungsansatz unserer Rechtsanwaltskanzlei und der Unternehmensberatung rk advisory in den Fokusgebieten Energy und Sanctions, wo immer wieder Spezialthemen im Gesellschaftsrecht, Kapitalmarktrecht oder im Bereich Venture Capital auftreten, einen erheblichen Mehrwert für unsere Klienten bieten.“

Die 2023 aus einer Abspaltung entstandene Boutique-Wirtschaftskanzlei steht für einen „One-Stop-Shop“-Ansatz, bei dem unter Einbindung der Unternehmensberatung der beiden Managing-Partner (rk advisory GmbH) interdisziplinäre Expert:innen komplexe wirtschaftsrechtliche Mandate aus einer Hand betreuen.

Dr. Heidinger war über 30 Jahre Partner der Kanzlei Wolf Theiss und vereint eine Expertise im Bereich Banking & Finance mit umfassender Praxis im Gesellschaftsrecht und Corporate-Finance-Bereich. Sein Leistungsspektrum reicht von strukturierten Finanzierungen und Transaktionen im Finanzsektor über komplexe Compliance-Mandate bis hin zu hochkarätigen Gerichtsverfahren und Untersuchungen vor den Aufsichtsbehörden.

International wird er in Rankings seit Jahren in den Top-Kategorien für Banking und Capital Markets gelistet. Seit den 1990er-Jahren ist er österreichischer Korrespondent des Journal of International Banking Law and Regulation; von 2008 bis 2015 war er Mitglied des Ausschusses der Rechtsanwaltskammer Wien.

Foto: beigestellt, bearbeitet