Sabine Fehringer und Team verstärken die Praxisgruppe IP/IT von bpv Hügel

Ab März 2026 verstärkt Sabine Fehringer die Praxisgruppe IP/IT und Datenschutz und Digitalisierung bei bpv Hügel als Partnerin. Sie wechselt gemeinsam mit Rechtsanwalt Stefan Panic als Counsel und Elisabeth Bernegger als Rechtsanwaltsanwärterin in die Kanzlei.

Mit Sabine Fehringer gewinnt die Kanzlei eine profilierte und auch auf internationaler Ebene besondere Spezialistin mit umfassender Transaktionserfahrung. Stefan Panic verfügt als Experte über umfassende Erfahrung in strategisch bedeutsamen IT-, Technologietransfer-, Datenschutz-, Telekommunikation, Digitalisierung, KI und Cybersecurity-Projekten und berät Mandanten branchenübergreifend in komplexen Fragestellungen.

bpv Hügel stärkt mit Sabine Fehringer und Team ein Beratungsfeld, das durch marktverändernde New Tech Entwicklungen, KI und Digitalisierung, Regulierung, neuen IT-Compliance Anforderungen und Cyber-Risiken, etwa bei der Implementierung von IT-Projekten strategisch weiter an Bedeutung gewinnt und ein zentrales Beratungsfeld darstellt.

Sonja Dürager, Leiterin der Praxisgruppe bei bpv Hügel, freut sich: „Sabine bringt enorme Erfahrung, internationalen Fokus und transaktions- und projektspezifische Expertise ein. Sie ist eine große fachliche und strategische Bereicherung für unser Team. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.“

„bpv Hügel vereint herausragenden Qualitätsanspruch mit außergewöhnlichem und persönlichem Engagement. Diese Werte und ein starker Fokus des Teams auf IT und Technologieprojekte sowie die besondere Transaktionsstärke im TMT-Sektor sind der perfekte Rahmen zur exzellenten Betreuung meiner Mandanten und Mandantinnen“, ergänzt Sabine Fehringer.

Sabine Fehringer ist auch beeidete Übersetzerin für die englische Sprache. Sie verfügt über eine umfassende internationale akademische Ausbildung (Mag. iur Universität Wien; Mag. rer. soc. oec. Wirtschaftsuniversität Wien; Master of Laws an der London School of Economics and Business Administration). Sie ist als Rechtsanwältin in Österreich (seit 1996) zugelassen. Autorin zahlreicher Fachbeiträge.

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