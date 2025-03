SAXINGER begleitet bei Übernahme der Mehrheit an Rosenbauer

Das österreichische Investorenkonsortium, bestehend aus der Pierer-Gruppe, Raiffeisen Oberösterreich und dem Family Office von Mark Mateschitz, hat die Übernahme der Mehrheit an der Rosenbauer International AG erfolgreich abgeschlossen.

„Mit dieser Übernahme bleibt Rosenbauer fest in österreichischer Hand. Wir freuen uns, dieses strategisch bedeutsame Projekt erfolgreich begleitet zu haben.“, so Partner Franz Mittendorfer.

Nach Erfüllung sämtlicher regulatorischer Anforderungen wurde das Closing der Transaktion nun vollzogen. SAXINGER hat das Konsortium während des gesamten Übernahmeprozesses umfassend rechtlich begleitet. Die Beratung umfasste die Legal Due Diligence, die Begleitung durch das Bieterverfahren und die Angebotsphase, die Vertragsverhandlungen sowie die regulatorischen Genehmigungsverfahren.

Mit dem erfolgreichen Closing wird die Rosenbauer International AG, der weltweit führende Hersteller für Feuerwehrtechnik mit Sitz in Leonding, in eine neue Eigentümerstruktur überführt. Das „Österreich-Konsortium“ konnte sich in einem strukturierten Bieterprozess gegen internationale Mitbewerber durchsetzen und wird nun durch eine Kapitalerhöhung, den Erwerb von Aktien der bisherigen Mehrheitsaktionärin sowie ein öffentliches Übernahmeangebot die Kontrolle über das Unternehmen übernehmen.

SAXINGER war federführend für die rechtliche Beratung verantwortlich, insbesondere durch die Partner Ernst Chalupsky, Franz Mittendorfer, Markus P. Fellner, Sebastian Hütter, Gregor Haidenthaler, Clemens Harsch und Christina Hummer sowie die Associates Stephan Pree, Sebastian Seyringer, Slavisa Bosković und Linda Danner.

Foto: beigestellt