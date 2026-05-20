SAXINGER berät Hermann Hoppichler Privatstiftung

SAXINGER hat die Hermann Hoppichler Privatstiftung beim Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an der Hoppichler Gesellschaft m.b.H. rechtlich beraten.

Im Rahmen der Transaktion erwarb die Kellner & Kunz Aktiengesellschaft einen Anteil an dem Holzverarbeitungsbetrieb mit Sitz in Vöcklamarkt im Ausmaß von 75%.

Das Transaktionsteam von SAXINGER wurde von den Partnern Gerald Schmidsberger und Bernhard Gonaus geleitet, die die Hermann Hoppichler Privatstiftung in sämtlichen rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit der Transaktion beraten haben. Weiters im Team waren Partner Martin Gassler und Associate Alexander Eisenköck.

Kellner & Kunz wurde von Jank Weiler Operenyi Rechtsanwälte GmbH rechtlich beraten.

Die Transaktion wurde bei der Bundeswettbewerbsbehörde angemeldet. Mit dem Einstieg erweitert Kellner & Kunz seine Wertschöpfungskette um den Bereich der Produktion von Holzpaletten und Holzkisten. Die Hoppichler Gesellschaft m.b.H. ist mit rund 40 Mitarbeitenden und spezialisiert auf die Herstellung von Transport- und Verpackungslösungen aus Holz.

Kellner & Kunz mit Sitz in Wels ist Teil der Würth-Gruppe und verfügt über internationale Gesellschaften in mehreren europäischen Ländern. Die Beteiligung dient insbesondere dem strategischen Ausbau des Produktionsbereichs sowie der Erweiterung des Leistungsangebots für Industrie- und Handwerkskunden.

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