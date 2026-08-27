SAXINGER berät Invest AG beim Erwerb einer Beteiligung an TTTech

SAXINGER hat die Invest AG beim Erwerb einer Beteiligung von rund 11 % an der TTTech Computertechnik AG rechtlich beraten.

Das Transaktionsteam von SAXINGER wurde von den Partnern Franz Mittendorfer, Sebastian Hütter und Bernhard Gonaus geleitet. Zum Team gehörten die Associates Ivo Glibusic, Anna Aigner und Alexander Eisenköck. SAXINGER begleitete die Invest AG in sämtlichen rechtli-chen Fragen im Zusammenhang mit dem Erwerb der Beteiligung.

Mit der Transaktion steigt die Invest AG als strategischer österreichischer Kernaktionär bei der international tätigen Hightech-Unternehmensgruppe ein. Die strategische Partnerschaft verfolgt das Ziel, die langfristige Entwicklung des Unternehmens zu unterstützen und Schlüsseltechnologien sowie technologisches Know-how nachhaltig in Österreich und Europa zu verankern.

Die TTTech-Gruppe mit Hauptsitz in Wien ist auf sichere vernetzte Computing- und Sicher-heitskontrollsysteme spezialisiert. Ihre Lösungen kommen insbesondere in den Märkten Automotive, Luft- und Raumfahrt, Industrieautomatisierung sowie Off-Highway- und Energietechnik zum Einsatz. Zu den Einsatzgebieten der TTTech-Technologien zählen auch anspruchsvolle Raumfahrtprojekte.

Die insgesamt 17 Verkäufer wurden von Wess Kux Kispert & Eckert Rechtsanwalts GmbH (wkk law) beraten.

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