SAXINGER berät Käufer Joint Venture bei Erwerb des Hotels Marriott

SAXINGER hat ein Joint Venture zwischen der Evientro Ltd, und der in London ansässigen Landfair European Dislocated Opportunities SCSp, die sich auf Liquiditätslösungen im europäischen Immobilienmarkt spezialisiert hat, beim Erwerb des Hotels Marriott am Wiener Parkring von der S IMMO AG beraten.

Das SAXINGER-Team unter der Leitung von Partner Immanuel Gerstner (Corporate/M&A, Finance, Real Estate), gemeinsam mit den Partner:innen Lukas Leitner (Corporate/M&A, Finance) und Jana Seywald (Real Estate, Finance) sowie Rechtsanwalt Stefan Foidl (Cor-porate/M&A, Finance), hat das Käufer Joint Venture umfassend in sämtlichen rechtlichen Be-langen der Transaktion beraten. Der Beratungsumfang umfasste neben der Legal Due Dili-gence insbesondere die komplexe gesellschaftsrechtliche Strukturierung, die Verhandlung und Gestaltung der Ankaufsverträge sowie die Finanzierung.

Die Transaktion wird im Rahmen eines Share Deals umgesetzt und be-trifft ein großvolumiges, gemischt genutztes Innenstadtobjekt in bester Lage.

Die Zielgesellschaften halten neben dem Hotel mit über 300 Zimmern auch Wohn-, Büro- und Einzelhandelsflächen. Die grenzüberschreitende Transaktion umfasst auch Gesellschaften in Deutschland, Luxemburg sowie Zypern – und erfolgt unter anderem über die Gesellschaften Landfair European Dislocated Opportunities SCSp und Evientro Ltd. Diese beabsichtigen im Rahmen des Zusammenschlusses, indirekt 100 % der Anteile an und gemeinsame Kontrolle über die Hotel DUNA Beteiligungs Gesellschaft m.b.H. sowie deren Tochtergesellschaften zu übernehmen. Während die Übernahme der immobilientragenden Gesellschaften nunmehr er-folgreich geclosed werden konnte, ist der Abschluss des Erwerbes der Betreibergesellschaft des Hotels in einem zweiten Schritt für Anfang 2026 geplant.

Neben SAXINGER waren folgende Berater an der Transaktion beteiligt:

bpv Hügel (Seller’s Counsel für die S IMMO AG)

AKELA (Co-Counsel für die Finanzierung auf Käuferseite)

Binder Grösswang (Merger Clearance auf Käuferseite)

DLA Piper (Rechtsberater für die Käuferseite in Deutschland und Luxemburg)

Wolf Theiss (Lender’s Counsel für UniCredit Bank Austria)

BDO (Tax)

Foto: beigestellt, bearbeitet