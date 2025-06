SAXINGER berät MUSE Electronics

SAXINGER hat das österreichische Technologieunternehmen MUSE Electronics bei dessen Series-A-Investment durch Sparring Capital Partners rechtlich beraten.

„Wir freuen uns, MUSE Electronics bei dieser zukunftsweisenden Transaktion rechtlich begleitet zu haben und damit einen Beitrag zur Stärkung Europas im Bereich technologischer Unabhängigkeit und Sicherheit zu leisten“, so Michael Kienzl, federführender Partner bei SAXINGER. Weiters am Projekt beteiligt waren Moritz Tauer und Maximilian Freystetter (beide Associates im Corporate, M&A Team von SAXINGER).

Mit einer siebenstelligen Investitionssumme stärkt Sparring Capital die europäische Expansion von MUSE und unterstützt die Weiterentwicklung von BACKBONE, einer innovativen, hardwarebasierten Cybersecurity-Lösung für den Verteidigungs- und Infrastrukturbereich.

MUSE Electronics arbeitet seit über zehn Jahren gemeinsam mit Partnern aus Militär und kritischer Infrastruktur an Lösungen für besonders sensible Einsätze. Mit BACK-BONE hat das Unternehmen ein in Europa entwickeltes Tablet geschaffen, das höchste Sicherheitsstandards erfüllt und durch physische Trennung von Sicherheitsdomänen kompromisslosen Schutz für militärische Kommunikation und kritische Infrastrukturen bietet.

Das Investment von Sparring Capital ermöglicht es MUSE, seine Position in europäischen Märkten weiter auszubauen und die technologische Souveränität Europas im Bereich Cybersecurity entscheidend zu stärken. Die Partnerschaft verfolgt das gemeinsame Ziel, die digitale Resilienz Europas durch wegweisende Sicherheitslösungen zu erhöhen.

Foto: beigestellt