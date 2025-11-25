Schiefer Awards 2025

Schiefer Rechtsanwälte ehrte zum dritten Mal im Rahmen der Schiefer Awards Persönlichkeiten und Organisationen, die zeigen, wie Österreich bei den wichtigsten Zukunftsfragen mit Hilfe der Wissenschaft in die Pole Position gebracht werden kann.

„Die Schiefer Awards sind unsere Art, Innovation sichtbar zu machen und gerade in Zeiten, in denen wissenschaftliche Expertise international in Frage gestellt wird, ein klares Gegenzeichen zu setzen. Mit unserem diesjährigen Schwerpunkt unterstreichen wir, dass evidenzbasierte Forschung und wissenschaftliche Exzellenz die Grundlage für verantwortungsvolle Entscheidungen in Vergabe und Verwaltung sind“, erklärt Vergaberechtsexperte, Schirmherr und Gastgeber Martin Schiefer.

Die Preisträger:innen:

Claudia Kastner-Roth, geschäftsführende Gesellschafterin von Medical Update und Präsidentin des Vereins Pflegenetz, wird für ihre Arbeit an der Schnittstelle von Pflegewissenschaft und Praxis in der Kategorie Soziales & Verantwortung ausgezeichnet. Von der Krankenschwester zur Unternehmerin baut sie als Lektorin und Mentorin Brücken zwischen Forschung, Lehre und Gesundheitsversorgung.

Peter Klimek, Leiter des Supply Chain Intelligence Institute Austria und Complexity Science Hub, macht komplexe Zusammenhänge von Corona-Prognosen bis zu Lieferketten verständlich. Für seine faktenbasierte Forschung, die der Gesellschaft bessere Entscheidungsgrundlagen liefert, erhält er den Schiefer Award in der Kategorie Digitalisierung & Resilienz.

Roman Delugan, Gründer Delugan Meissl Associated Architects (DMAA) erhält die Auszeichnung für Architektur & Vision, die das Klima schützt. Von der nachhaltigen Neugestaltung des Wiener Franz-Josefs-Bahnhofs bis zum Zero-Energy Greenhouse in Shanghai zeigt er, wie Architektur zum Motor für Klimaschutz werden kann.

Sigrid Stagl, Leiterin des Instituts für Ökologie und Ökonomie an der WU Wien, erhält den Schiefer Award für Wissenschaft & Präzision. Als weltweit erste Doktorandin in „Ecological Economics“ und „Wissenschaftlerin des Jahres“ steht sie dafür ein, dass nachhaltiges Wirtschaften nicht Verzicht, sondern mehr Lebensqualität bedeutet.

Ausklang mit Zuversicht und Weitblick

„Der Award ist damit mehr als eine Auszeichnung – er ist ein Signal, dass es konkrete Lösungen gibt, wenn man bereit ist, mit Mut und offenem Mindset neue Wege zu gehen. Der Abend hat gezeigt, dass wir nicht allein sind: Viele Mitstreiter:innen im Boot zu wissen, die Innovation und Verantwortung leben, ist für uns das schönste Ergebnis“, so Partnerin Maria Troger und Partner Christian Richter-Schöller abschließend.

Fotos: beigestellt © Studio Koekart