Schiefer Rechtsanwälte verstärkt sich mit Expertin Verena Stagl

Rechtsanwältin Mag. Verena Stagl (40) startet bei Schiefer Rechtsanwälte und bringt ihre juristische Expertise aus der Beratung internationaler Unternehmen zu der Vergaberechtskanzlei.

„Ich freue mich, mein Know-how gezielt dort einzubringen, wo Zukunft gestaltet wird. Inmitten der zunehmenden Regulationsdichte besteht die größte Chance darin, durch frühzeitige, strategische Rechtsberatung echten Mehrwert für die Mandant:innen zu schaffen“, so Verena Stagl.

Schiefer Rechtsanwälte baut mit Verena Stagl den Compliance-Bereich weiter aus und gewinnt mt ihr eine Expertin für Compliance und ESG-Recht. Mit über zehn Jahren Berufserfahrung spezialisiert sie sich auf Compliance-Strukturen und -Richtlinien, die Aufarbeitung von Vorfällen und internen Untersuchungen sowie Risikoanalysen. Zudem begleitet sie ISO-Zertifizierungsprozesse und wird die strategische Beratung der Mandant:innen an der Schnittstelle zwischen Vergaberecht und Compliance vorantreiben. Die gebürtige Niederösterreicherin war zuvor in renommierten Wiener Kanzleien tätig. Nun setzt sie ihren Karriereweg im Team von Schiefer Rechtsanwälte am Standort Wien fort.

Martin Schiefer, Kanzleigründer und Partner von Schiefer Rechtsanwälte, betont: „Mit Verena Stagl gewinnen wir eine Expertin, die genau dort ansetzt, wo die Zukunft des Rechts liegt: an der Schnittstelle zwischen Vergaberecht, Nachhaltigkeitsrecht und Compliance. Ihre umfangreiche Erfahrung und ihr klares Wertesystem passen perfekt zu unserem Anspruch, rechtlich wie gesellschaftlich relevante Themen voranzutreiben.“

