Schönherr berät ASFINAG bei Doppel-Emission

Schönherr hat die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (ASFINAG) bei der erfolgreichen Emission der EUR 1.000.000.000 3.125 % Anleihe mit Fälligkeit am 23. Januar 2036 und der EUR 500.000.000 2,500 % Anleihe mit Fälligkeit am 25. März 2030, die beide von der Republik Österreich garantiert werden, beraten.

Das Schönherr-Team wurde von Ursula Rath (Partnerin) und Christian Cacic (Rechtsanwalt) geleitet, die von Maximilian Nusser (Rechtsanwaltsanwärter), Hanno Wollmann (Partner) und Marco Thorbauer (Partner) unterstützt wurden.

„Wir freuen uns sehr, die ASFINAG erneut bei einer erfolgreichen Benchmark-Dual-Note-Emission unterstützt zu haben, die auf große Investoren-Nachfrage stieß und ein vorteilhaftes Pricing erzielten konnte„, sagte Partnerin Ursula Rath, die das Team bei dieser Transaktion leitete.

Barclays, Crédit Agricole CIB, DZ BANK, Erste Group, Goldman Sachs Bank Europe SE, Raiffeisen Bank International und UniCredit fungierten als Manager bei dieser Transaktion.

Die dem österreichischen Recht unterliegenden Anleihen haben jeweils eine Stückelung von EUR 100.000 und wurden bei institutionellen Anlegern platziert. Sie sind im Amtlichen Handel der Wiener Börse sowie im Geregelten Markt der Luxemburger Börse zugelassen und verfügen mit einem Rating von AA+ bei Standard & Poor’s und von Aa1 bei Moody’s über dasselbe Rating wie der österreichische Staat, der die Emissionen garantiert hat.

Foto: beigestellt