Schönherr berät bei Emission von Hypothekenpfandbriefen durch Erste Group

Schönherr hat die Manager bei der erfolgreichen Ausgabe von EUR 1 Mrd. 3,125 % Hypothekenpfandbriefen mit Fälligkeit 2031 durch die Erste Group Bank AG beraten.

„Wir freuen uns, dass die Manager bei der Emission der EUR 1 Mrd. Hypothekenpfandbriefe durch die Erste Group erneut auf unsere rechtliche Expertise vertrauten. Gratulation an die Emittentin sowie an alle beteiligten Parteien zur erfolgreichen Platzierung„, sagte Counsel Angelika Fischer, die das Schönherr-Team bei dieser Transaktion leitete.

Die Schuldverschreibungen (Hypothekenpfandbriefe) wurden nach österreichischem Recht am 9. April 2026 unter dem Covered Bonds Programme der Erste Group erfolgreich begeben und bei professionellen Investoren sowie weiteren qualifizierten Anlegern platziert. Die Schuldverschreibungen haben ein Aaa-Rating von Moody’s, sind im April 2031 fällig und weisen eine Stückelung von EUR 100.000 auf. Sie sind zum Amtlichen Handel der Wiener Börse zugelassen.

Das Konsortium der Emissionsbanken umfasste BMO Capital Markets, CIBC Capital Markets, Danske Bank, Erste Group, HSBC, NATIXIS, UBS Investment Bank und UniCredit, die als Joint Lead Manager für die Platzierung der Schuldverschreibungen fungierten, sowie HYPO NOE als Co-Lead Manager.

Das Schönherr-Team bestand neben Angelika Fischer (Counsel) aus Christoph Moser (Partner), Clemens Stockhammer und Laura Knoblechner.

Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG (Claus Schneider, Nikolaus Dinhof-Renezeder, Sebastian Prakljacic und Magdalena Bertsch) beriet die Erste Group Bank AG als Emittentenanwalt.

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