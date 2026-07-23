Schönherr berät bei Refinanzierung von Constantia Flexibles

Schönherr hat gemeinsam mit Davis Polk & Wardwell LLP die Global Coordinators, Physical Bookrunners, Bookrunners, Mandated Lead Arrangers und Kreditgeber bei einer syndizierten Finanzierung, sowie die Investoren bei einem Rule 144A/Regulation S-Angebot von besicherten Schuldverschreibungen, im Rahmen einer umfassenden Refinanzierung der Constantia Flexibles GmbH beraten.

„Wir freuen uns, die beteiligten Banken bei dieser äußerst erfolgreichen, wegweisenden Finanzierung für die Constantia Flexibles Gruppe unterstützt zu haben„, so Partner Christoph Moser. „Die starke Nachfrage internationaler Investoren unterstreicht das Vertrauen in die strategische Ausrichtung von Constantia Flexibles“, ergänzte Partnerin Ursula Rath.

Das Schönherr-Team wurde federführend von Christoph Moser (Partner) und Ursula Rath (Partnerin) geleitet und umfasste weiters Daniel Gritsch (Rechtsanwalt), Maximilian Nusser (Rechtsanwaltsanwärter) und Clemens Stockhammer, sowie das Schönherr-Steuerrechtsteam bestehend aus Marco Thorbauer (Partner) und Sarah Dräxler (Rechtsanwaltsanwärterin). Dasselbe Team beriet One Rock Capital Partners bei der ursprünglichen Akquisitionsfinanzierung der Constantia Flexibles Gruppe im Jahr 2024.

Die Refinanzierung umfasste einen besicherten Kredit (Term Loan B) in Höhe von EUR 1,4 Mrd., eine besicherte revolvierende Fazilität in Höhe von EUR 305 Mio. sowie ein Rule 144A/Regulation S-Angebot von besicherten Schuldverschreibungen in Höhe von EUR 500 Mio. mit einem Zinssatz von 6,250 % und Fälligkeit im Jahr 2032 für die Constantia Flexibles GmbH als Kreditnehmerin und Emittentin.

Constantia Flexibles ist ein Portfoliounternehmen von One Rock Capital Partners und ein Hersteller flexibler Verpackungen.

Davis Polk & Wardwell LLP (Leitung: Michael Taufner) fungierte als lead Counsel der Kreditgeber und Investoren der Schuldverschreibungen.

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