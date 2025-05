Schönherr berät beim Verkauf des KI-Spin-offs RetInSight

Schönherr hat RetInSight, ein in Wien ansässiges KI-Spin-off im Bereich Augenheilkunde, sowie dessen Gründungsgesellschafter, beim Verkauf sämtlicher Anteile an Topcon Healthcare, Inc., einem Anbieter medizinischer Geräte und digitaler Gesundheitslösungen, beraten.

Schönherr-Partner Thomas Kulnigg dazu: „Wir sind stolz darauf, RetInSight von Anfang an bis zu dieser wichtigen Transaktion begleitet zu haben. Die Übernahme durch Topcon Healthcare unterstreicht die Stärke der Technologie von RetInSight und ihr Potenzial, die Zukunft der KI-gestützten Diagnostik in der Augenheilkunde maßgeblich mitzugestalten. Die Beratung wegweisender Transaktionen an der Schnittstelle von Digital Health, KI und Life Sciences ist ein wesentlicher Schwerpunkt unseres Teams – und wir freuen uns, zu dieser strategischen Partnerschaft beigetragen zu haben.“

„Diese Transaktion zeigt das enorme internationale Potenzial der Lösungen von RetInSight und die wachsende Bedeutung KI-gestützter Innovationen im Gesundheitswesen. Es war eine Freude, diesen wichtigen Schritt begleiten zu dürfen,“ ergänzte Rechtsanwalt Dominik Tyrybon.

Die RetInSight GmbH beschäftigtsich mit der Entwicklung KI-gestützter Lösungen zur Analyse von Netzhautbildern. Die Algorithmen des Unternehmens analysieren optische Kohärenztomographie (OCT)-Bilder, die im Rahmen der klinischen Routine aufgenommen werden, um fortschreitende Netzhauterkrankungen wie geografische Atrophie, neovaskuläre altersbedingte Makuladegeneration, diabetisches Makulaödem und Netzhautvenenverschluss zu erkennen und zu überwachen – allesamt führende Ursachen für Sehverlust weltweit. Dies ermöglicht eine frühere Intervention und eine personalisierte Therapieplanung, insbesondere für alternde Bevölkerungsgruppen.

Topcon Healthcare, Inc. ist Teil der Topcon Corporation, einem führenden Anbieter digitaler Gesundheitslösungen. Die Vision des Unternehmens ist es, den Zugang zur Gesundheitsversorgung zu verbessern, deren Qualität zu erhöhen und gleichzeitig Kosten zu senken.

Das Schönherr-Team, das bei dieser Transaktion beriet, wurde von Thomas Kulnigg (Partner) und Dominik Tyrybon (Rechtsanwalt) geleitet und bestand weiters aus Clemens Pretscher (Rechtsanwalt), Maximilian Czernin (Rechtsanwaltsanwärter), Alexander Giehser (Rechtsanwaltsanwärter), Daniela Birnbauer (Rechtsanwältin), Marco Thorbauer (Partner), Tobias Hayden (Rechtsanwalt), Sarah Dräxler (Rechtsanwaltsanwärterin), Lukas Lobinger (Rechtsanwaltsanwärter), Karin Pusch (Counsel), Daniel Komarek (Rechtsanwalt), Christoph Haid (Partner) und Theresa Dabsch (Rechtsanwaltsanwärterin).

Foto: beigestellt