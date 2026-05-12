Schönherr berät Blackvolt Energy bei Projektfinanzierung

Schönherr hat Blackvolt Energy erfolgreich bei der Projektfinanzierung für einen 18 MW / 36 MWh Stand-alone-Großbatteriespeicher in Oberndorf bei Salzburg beraten.

„Wir freuen uns, Blackvolt Energy bei dieser wegweisenden Projektfinanzierung begleitet zu haben, die einen wichtigen Schritt für die Entwicklung des österreichischen Batteriespeichermarkts darstellt“, so Partner Laurenz Schwitzer, der das Schönherr-Team leitete. „Die Transaktion zeigt, dass marktbasiert finanzierte Batteriespeicherprojekte auch ohne Fördermechanismen realisierbar sind und institutionelles Kapital anziehen können.“

Mit dem Spatenstich am 6. Mai 2026 wurde ein zentraler Meilenstein für das Vorhaben erreicht und ein wichtiges Signal für den österreichischen Energiespeichermarkt gesetzt.

Schönherr beriet Blackvolt Energy in allen rechtlichen Aspekten der Projektfinanzierung. Die Finanzierung wurde am 27. März 2026 mit der Raiffeisen-Landesbank Steiermark abgeschlossen und umfasst eine langfristige, erstrangig besicherte Finanzierung im zweistelligen Millionen-Bereich. Die Transaktion zählt zu den ersten vollständig marktbasierten institutionellen Projektfinanzierungen für Utility-Scale-Batteriespeicher in Österreich und wurde ohne langfristige Abnahmeverträge oder öffentliche Förderungen strukturiert. Die Inbetriebnahme der Anlage ist für Anfang 2027 geplant.

Das Projekt umfasst einen Batteriespeicher mit einer Leistung von 18 MW und einer Kapazität von 36 MWh und leistet einen wesentlichen Beitrag zur Integration erneuerbarer Energien sowie zur Stabilisierung des österreichischen Stromnetzes. Als erstes Stand-alone-Großbatteriespeicherprojekt im Bundesland Salzburg stärkt es die regionale Versorgungssicherheit und unterstreicht die zunehmende Bedeutung von Energiespeichern als eigenständige, bankfähige Anlageklasse im österreichischen Energiemarkt.

Blackvolt Energy ist ein österreichischer Entwickler und Betreiber von Stand-alone-Großbatteriespeichersystemen mit Sitz in Wien und Steyr und baut eine der größten Batteriespeicherplattformen des Landes auf. Das Unternehmen verfügt über eine baureife Projektpipeline von rund 300 MW sowie eine Entwicklungspipeline von über 1,2 GW.

Das Schönherr-Team, das Blackvolt Energy beriet, wurde von Laurenz Schwitzer (Partner) geleitet und umfasste weiters Mate Kovacs (Rechtsanwalt), Martin Navara (Rechtsanwalt) und Stefan Theußl (Rechtsanwaltsanwärter).