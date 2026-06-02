Schönherr berät ContexMesh bei Finanzierungsrunde

Schönherr hat das Dornbirner Start-up ContexMesh Bewehrungen GmbH bei einer Finanzierungsrunde über EUR 2,65 Mio. beraten.

Das Schönherr-Team wurde von Thomas Kulnigg (Partner) und Dominik Tyrybon (Rechtsanwalt) geleitet. Das Team umfasste weiters Maximilian Czernin (Rechtsanwalt) und Nikolaus Vetter (Associate).

Die ContexMesh Bewehrungen GmbH mit Sitz in Dornbirn, Vorarlberg, entwickelt nichtmetallische Bewehrungslösungen für den Betonbau und bietet nachhaltige Alternativen zu herkömmlichen Stahlbewehrungen. Die nunmehr erfolgte Investition dient dazu, die Mission von ContexMesh zur Förderung nachhaltigen Bauens weiter voranzutreiben. Dies soll insbesondere durch die Weiterentwicklung und Kommerzialisierung der nichtmetallischen Bewehrungsprodukte im Einklang mit dem aktuellen Geschäftsplan des Unternehmens erreicht werden.

„Nichtmetallische Bewehrung hat sich von einer Forschungsnische zu einer marktreifen Realität entwickelt – und ContexMesh gestaltet diesen Wandel maßgeblich mit“, so Schönherr-Partner Thomas Kulnigg. „Wir sind stolz darauf, das Unternehmen bei dieser bedeutenden Finanzierungsrunde begleitet zu haben.“

„ContexMesh vereint eine außergewöhnlich starke Forschungs- und Entwicklungsbasis mit einem klaren kommerziellen Wachstumspfad“, ergänzt Dominik Tyrybon, der die laufende Beratung im Rahmen der Transaktion federführend betreute. „Es war uns eine Freude, das Team bei der Strukturierung dieser Finanzierungsrunde zu beraten, und wir freuen uns darauf, die weitere Entwicklung des Unternehmens in der EU zu verfolgen.“

Ithuba Capital war bei der Transaktion als Finanzberater von ContexMesh tätig.

Fotos: beigestellt