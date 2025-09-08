Schönherr berät EcoNetix bei Seed-Extension-Finanzierungsrunde

Schönherr hat das Wiener ClimateTech Start-up EcoNetix bei seiner jüngsten Seed-Extension-Finanzierungsrunde beraten, mit der das gesamte Volumen der Seed-Runde auf EUR 4,5 Mio. erhöht wurde.

Dominik Tyrybon, der das beratende Schönherr-Team leitete: „Diese Finanzierungsrunde unterstreicht das globale Potenzial von EcoNetix und die wachsende Relevanz technologiebasierter Lösungen im Klimaschutz. Es war mir eine Freude, diesen wichtigen Schritt rechtlich begleiten zu dürfen„.

Das Schönherr-Team, das bei dieser Transaktion beriet, bestand aus Dominik Tyrybon (Rechtsanwalt) und Maximilian Czernin (Rechtsanwaltsanwärter).

Die Runde wurde mehrheitlich von bestehenden Investoren unterstützt und durch ausgewählte neue Business Angels und Family Offices ergänzt, die sich der Mission von EcoNetix anschließen.

EcoNetix GmbH ist ein Wiener ClimateTech-Startup, das mit seiner datengetriebenen Plattform CO₂-Reduktionsprojekte erfasst, zertifiziert und als Carbon-Asset-Manager in globale Märkte integriert. Die proprietäre Technologie von EcoNetix verbindet modernste digitale Monitoring-, Reporting- und Verifikations-Methoden (dMRV) mit einem durchgängigen Projekt- und Asset-Management. Dadurch wird sichergestellt, dass Klimaschutzmaßnahmen – von Aufforstungs- und Mangrovenprojekten bis hin zu innovativen Energieinitiativen – zuverlässig dokumentiert, überprüft und in Form von hochwertigen Carbon Credits in den internationalen Handel gebracht werden.

Foto: beigestellt