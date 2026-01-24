Schönherr berät I Squared Capital bei Erwerb von Ramudden Global

Schönherr Rechtsanwälte hat in Zusammenarbeit mit Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom I Squared Capital Advisors (UK) LLP, einen global tätigen Infrastrukturinvestor, beim Erwerb der Ramudden Global AB beraten.

Das Schönherr-Team unter der Leitung von Maximilian Lang (Partner) umfasste Beatrix Schima (Rechtsanwältin), Markus Fasching (Rechtsanwaltsanwärter), Teresa Waidmann (Partnerin) und Volker Weiss (Partner).

Die Verkäufer sind Fonds, welche von Triton Partners verwaltet werden. Das Closing der Transaktion wird – vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen – für das erste Halbjahr 2026 erwartet.

Schönherr betreute als lokaler Rechtsberater die österreichrechtlichen Aspekte der Transaktion, während Skadden als I Squared Capitals federführender Berater fungierte.

I Squared Capital ist ein globaler Infrastruktur-Investmentmanager, welcher ein Vermögen von rund USD 50 Mrd. verwaltet.

Ramudden Global ist ein international tätiger Anbieter von Verkehrsmanagement-Dienstleistungen zur Unterstützung kritischer Infrastrukturprojekte.

Das Skadden-Team bestand aus Richard Youle (Partner), Steven Hannah (Partner), Brett Fleisher (Partnerin), Jisun Choi (Partnerin) und Deborah Kirk (Partnerin).

Foto: beigestellt