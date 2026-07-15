Schönherr berät Joint Global Coordinators bei Accelerated Bookbuilding

Schönherr hat Jefferies GmbH, Raiffeisen Bank International AG und UniCredit Bank GmbH, die als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners beim Angebot und Verkauf von 1.571.130 auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennwert der PORR AG tätig waren, beraten.

Das Schönherr-Team bestand aus Christoph Moser (Partner), Angelika Fischer (Counsel) sowie Clemens Stockhammer. „Wir freuen uns, dass wir Jefferies GmbH, Raiffeisen Bank International AG und UniCredit Bank GmbH bei dieser neuerlichen ABB Transaktion in Österreich beraten haben„, so Christoph Moser, Partner und Co-Leiter der Schönherr-Kapitalmarktpraxis. „Die Erhöhung des Streubesitzes stärkt das Kapitalmarktprofil und die internationale Visibilität der PORR.“

„Diese Transaktion unterstreicht die anhaltende Attraktivität der PORR als Investmentmöglichkeit. Gratulation an alle beteiligten Parteien zur erfolgreichen Platzierung“, ergänzt Counsel Angelika Fischer, die zusammen mit Christoph Moser das Schönherr-Team leitete.

Die angebotenen Aktien entsprachen ca. 4,0 % des Grundkapitals der Gesellschaft und wurden von der IGO Construction GmbH veräußert. Die Transaktion erzielte einen Bruttoverkaufserlös von ca. EUR 62 Mio.

Die Aktien wurden im Rahmen eines Accelerated Bookbuilding (ABB)-Verfahrens bei institutionellen Investoren platziert und zu einem Preis von je EUR 39,50 verkauft. Das Closing erfolgte am 14. Juli 2026.

Gemäß Gesellschaftsinformationen ist PORR eines der größten österreichischen Bauunternehmen und gehört zu den Top-Playern in Europa. Als Full-Service-Provider bietet PORR alle Leistungen im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Der Fokus liegt auf den Heimmärkten Österreich, Deutschland, Schweiz, Polen, Tschechien, Slowakei und Rumänien sowie ausgewählten Projektmärkten. Die PORR Aktie ist im Prime Market-Segment der Wiener Börse gelistet.

Clifford Chance LLP (Federführung: George Hacket, Andrei Manea, Gordana Golubic-Huertas) fungierte als Rechtsberater zu US-Recht.

KWR Karasek Wietrzyk Rechtsanwälte GmbH (Federführung: Christian Temmel) beriet die IGO Construction GmbH rechtlich. Lilja & Co. fungierte als exklusiver Finanzberater von IGO Construction.

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