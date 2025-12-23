Schönherr berät kabelplus bei Erwerb von Speed Connect Austria

Schönherr hat die kabelplus GmbH, einen führenden regionalen Kabelnetzbetreiber, beim Erwerb von 100 % der Anteile am Glasfasernetzbetreiber Speed Connect Austria GmbH beraten.

„Wir freuen uns, kabelplus bei diesem strategisch wichtigen Schritt erfolgreich unterstützt zu haben“, sagte Schönherr-Partner Roman Perner, der das Beratungsteam gemeinsam mit Felix Loewit leitete. „Der Erwerb stärkt kabelplus beim weiteren Ausbau zukunftssicherer Glasfaserinfrastruktur und leistet einen wesentlichen Beitrag zur digitalen Entwicklung vorwiegend ländlicher Regionen in Österreich.“

Die kabelplus GmbH ist ein Kabelnetzbetreiber und Multimediadienstleister. Das Telekommunikationsunternehmen ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der EVN AG und versorgt Kund:innen in Niederösterreich und dem Burgenland mit Kabel-TV-, Internet- sowie Festnetz- und Mobiltelefonie-Diensten. Darüber hinaus bietet kabelplus umfassende Businesslösungen für Unternehmen an.

Die Speed Connect Austria GmbH errichtet und betreibt Glasfasernetze in ländlichen Regionen abseits der urbanen Zentren Österreichs. Ziel ist es, Gemeinden und kleinere Städte rasch mit leistungsfähiger, flächendeckender und hochwertiger Kommunikationsinfrastruktur auszustatten und damit nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum sowie soziale Vernetzung zu fördern.

Das Schönherr-Team wurde von Roman Perner (Partner) und Felix Loewit (Rechtsanwalt) geleitet und bestand weiters aus Miriam Simsa (Partnerin), Markus Fasching (Rechtsanwaltsanwärter), Hannah Fadinger (Rechtsanwältin) sowie Jan Kvasnicka (Rechtsanwaltsanwärter).