Schönherr berät Macquarie Asset Management bei Erwerb der MILESTONE-Plattform

Schönherr hat Macquarie Asset Management beim Erwerb des operativen Geschäftsbereichs für studentisches Wohnen der österreichischen MILESTONE Group beraten.

Die Transaktion umfasst Immobilien in Österreich, Polen, Deutschland, Portugal, den Niederlanden und Italien.

Im Rahmen der internationalen Transaktion arbeitete Schönherr mit einem multijurisdiktionalen Team von Greenberg Traurig unter der Leitung von Andrew Sterling (London) sowie mit lokalen portugiesischen Rechtsberater:innen zusammen.

Macquarie Asset Management ist ein weltweit tätiger Vermögensverwalter mit integrierter Expertise in öffentlichen und privaten Märkten.

MILESTONE wurde von Value One in Wien gegründet und hat sich seither als einer der führenden Betreiber im Bereich studentisches Wohnen in Europa etabliert. Derzeit betreibt MILESTONE 17 Objekte in elf Städten und sechs Ländern.

Das Schönherr-Team wurde von Michael Lagler (Partner) und Markus Buchleitner (Rechtsanwalt) geleitet und bestand weiters aus Constantin Klausegger (Rechtsanwalt), Gabriel Ebner (Rechtsanwalt), Alexander Pabst (Rechtsanwalt), Antonia Hirsch (Rechtsanwaltsanwärterin), Teresa Waidmann (Partnerin), Hanna Kirschner (Rechtsanwaltsanwärterin), Franziska Waltersdorfer (Rechtsanwaltsanwärterin), Nina Zafoschnig (Counsel) und Maximilian Klein (Rechtsanwaltsanwärter).

