Schönherr berät Mavie beim Einstieg von Raiffeisen-Holding NÖ-Wien als Investor

Schönherr hat den Gesundheitsdienstleister Mavie Next GmbH und dessen Gesellschafterin, die Mavie Holding GmbH – beide Unternehmen der UNIQA-Gruppe – beim Einstieg der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien als Investor in Mavie Next beraten.

„Wir freuen uns, Mavie – nach der Beratung bei vergangenen Akquisitionen – auch bei dieser spannenden Transaktion begleitet und mit unserer Expertise im Gesundheitssektor umfassend beraten zu haben„, sagte Counsel Gregor Petric, der das Schönherr-Team leitete. Das Schönherr-Team, das bei der Transaktion beriet, wurde von Gregor Petric (Counsel) geleitet und bestand weiters aus Maximilian Czernin (Rechtsanwaltsanwärter).

Die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien geht davon aus, in den kommenden Jahren rund EUR 100 Mio. in Mavie Next zu investieren.

Mavie Next wurde 2020 als Corporate Startup der UNIQA Insurance Group gegründet. Ziel von Mavie ist es, sich zu einem ganzheitlichen, modernen Gesundheitsanbieter zu entwickeln, der Menschen ein Leben lang beim Erhalt und der Verbesserung ihrer Gesundheit unterstützt. Zum Angebot gehören Mavie Work (betriebliche Gesundheitsvorsorge mit rund 290 Unternehmenskunden), Mavie Telemed (Online-Konsultationen mit Ärzt:innen), MavieMe (innovative Zuhausetests für Blut und Darmmikrobiom) sowie cura domo (Marktführer in der 24-Stunden-Betreuung mit über 2.200 Betreuer:innen). Zusätzlich setzt Mavie auf Innovationen und investiert strategisch in Unternehmen, mit denen gemeinsam neue Geschäftsmodelle aufgebaut werden.

