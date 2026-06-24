Schönherr berät Mutares beim Erwerb von Synthomer a.s.

Schönherr hat die Mutares SE & Co. KGaA beim Erwerb der Synthomer a.s. von der Synthomer plc im Rahmen einer Carve-out-Transaktion beraten. Das Signing erfolgte am 19. Juni 2026.

„Wir freuen uns, Mutares bei dieser strategisch bedeutenden Akquisition unterstützt zu haben“, so Schönherr-Partner Alfred Amann, der die Transaktion leitete. „Die Transaktion unterstreicht das anhaltend starke Interesse an komplexen Carve-out-Transaktionen und zeigt das Wertschöpfungspotenzial, das durch die erfolgreiche Transformation etablierter Industrieunternehmen erschlossen werden kann.“

Das Schönherr-Team wurde von Alfred Amann (Partner) geleitet und umfasste außerdem Alexandra Jelinek (Rechtsanwaltsanwärterin), Michal Jendželovský (Partner), Kristýna Zmatlíková (Attorney at Law), Vladimír Čížek (Partner), Helena Hangler (Counsel), Marie Gremillot (Rechtsanwalt), Sebastian Špeta (Rechtsanwalt), Christoph Jirak (Partner) und Patrick Petschinka (Rechtsanwalt).

Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der üblichen Vollzugsbedingungen bis Ende des dritten Quartals 2026 erwartet. Schönherr beriet Mutares zu sämtlichen österreichischen Rechtsaspekten der Transaktion.

Die Synthomer a.s. ist das in Tschechien ansässige Segment Acrylate Monomers der Synthomer plc und ist ein europäischer Hersteller und Anbieter von Acrylsäuren und Acrylatestern für eine Vielzahl industrieller Anwendungen.

Mutares mit Hauptsitz in München ist eine börsennotierte Private-Equity-Holdinggesellschaft, die auf den Erwerb von Unternehmen in Transformationssituationen mit erheblichem operativem Verbesserungspotenzial spezialisiert ist.

Michal Ondroušek, Milan Tomíček und Ondřej Dráb von Staněk, Tomíček & Partners berieten zu tschechischem Steuerrecht.

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