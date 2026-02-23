Schönherr berät ODDO BHF bei M&A-Partnerschaft

Schönherr hat ODDO BHF, eine in Paris ansässige Finanzgruppe, bei der Erweiterung ihrer Partnerschaft mit der Raiffeisen Bank International (RBI) beraten.

Die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen baut auf einer erfolgreichen Kooperation im Bereich Equity Trading und Equity Research auf und erstreckt sich fortan auch auf die M&A-Beratung in Österreich sowie in Zentral- und Osteuropa.

Schönherr beriet ODDO BHF umfassend zu sämtlichen rechtlichen Aspekten der Transaktion. Diese wurde am 1. Dezember 2025 abgeschlossen. Das Schönherr-Team wurde von Sascha Hödl (Partner) und Gabriel Ebner (Rechtsanwalt) geleitet. Weiters beteiligt waren Teresa Waidmann (Partnerin), Marco Thorbauer (Partner), Volker Weiss (Partner), Peter Feyl (Partner) und Matthias Pressler (Partner), sowie Nina Zafoschnig (Counsel), Sarah Grobmüller (Rechtsanwaltsanwärterin) und Dina Mutevelic (Rechtsanwaltsanwärterin).

Im Rahmen der strategischen Partnerschaft wechselte das M&A-Team der RBI im Dezember 2025 zu einer neu gegründeten Gesellschaft in Wien. ODDO BHF erweitert damit seine geografische Präsenz in Europa und vertieft zugleich seine sektorale Expertise.

Foto: beigestellt