Schönherr berät OMV in Zusammenhang mit Zusammenlegung von OMV-Tochter Borealis, ADNOC-Tochter Borouge und NOVA Chemicals

Schönherr berät OMV bei den weltweiten behördlichen Verfahren, wie etwa Fusionskontrollverfahren, im Zusammenhang mit der strategischen Zusammenlegung ihrer Tochtergesellschaft Borealis mit der Tochtergesellschaft der Abu Dhabi National Oil Company, Borouge, gefolgt von der Übernahme des kanadischen Polyolefinherstellers NOVA Chemicals.

„Wir freuen uns, OMV bei einer weiteren bedeutenden Transaktion zu unterstützen – ein Projekt dieser Größenordnung unterstreicht die Expertise unseres EU, competition & foreign trade-Teams“, sagte Partner Franz Urlesberger, der das Schönherr-Team leitet. Bereits vor dieser Transaktion beriet Schönherr OMV bei der Übernahme der alleinigen Kontrolle über Borealis sowie bei weiteren strategischen Projekten, darunter die Optimierung ihres internationalen Tankstellennetzes und langfristige Nachhaltigkeitsprojekte wie das Geothermie-Joint-Venture mit Wien Energie.

Gemeinsam sollen die Unternehmen die Borouge Group International bilden – eines der größten Industrieunternehmen Österreichs und den weltweit viertgrößten Polyolefin-Produzenten. Die neue globale Gruppe, mit einem Unternehmenswert von EUR 60 Mrd., soll ihren Hauptsitz in Wien haben, mit einer regionalen Zentrale in Abu Dhabi.

Die Gründungsvereinbarung wurde am 3. März 2025 unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion wird, abhängig von der Einholung aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Anfang 2026 erwartet. Parallel plant ADNOC den Erwerb aller Anteile am kanadischen Unternehmen NOVA Chemicals, deren Übertragung an die Borouge Group International in weiterer Folge vorgesehen ist.

Schönherr berät OMV bei sämtlichen weltweit erforderlichen behördlichen Verfahren, darunter Fusionskontrollverfahren, für die Transaktion – insbesondere vor der Europäischen Kommission sowie nationalen Wettbewerbsbehörden.

OMV verfolgt das Ziel, essenzielle Ressourcen für nachhaltiges Leben neu zu erfinden. Das Unternehmen befindet sich im Wandel zu einem integrierten Anbieter nachhaltiger Chemikalien, Kraftstoffe und Energielösungen mit Fokus auf Kreislaufwirtschaft. Durch die schrittweise Umstellung auf ein kohlenstoffarmes Geschäftsmodell strebt OMV an, spätestens bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Im Jahr 2024 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von EUR 34 Mrd. und beschäftigte rund 23.600 Mitarbeiter:innen weltweit. OMV-Aktien werden an der Wiener Börse (OMV) und in den USA als American Depository Receipts (OMVKY) gehandelt. Weitere Informationen können unter www.omv.com gefunden werden. Die Pressemitteilung von OMV zum Deal finden Sie hier.

Die Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) ist das staatliche Öl- und Gasunternehmen der Vereinigten Arabischen Emirate und der größte Öl- und Gasproduzent des Landes.

Foto: beigestellt