Schönherr berät Orkla Food Ingredients bei Erwerb von Senna

Schönherr hat Orkla Food Ingredients, einen Anbieter von Lebensmittelzutaten, beim Abschluss einer Vereinbarung über den Erwerb von Senna, einem Hersteller von Margarine, Spezialfetten, Ölen, Saucen und Dressings, beraten.

„Wir haben uns sehr gefreut, unseren langjährigen Mandanten Orkla Food Ingredients bei dieser Akquisition zu begleiten. Im Rahmen unserer umfassenden Beratung konnten wir komplexe Herausforderungen meistern und eine erfolgreiche Transaktion erzielen“, so Schönherr-Partner Sascha Hödl.

Senna wurde vor nahezu einem Jahrhundert gegründet und ist ein etablierter Lieferant für Food Services, handwerkliche Bäckereibetriebe und die Lebensmittelindustrie. Das Unternehmen beschäftigt 120 Mitarbeiter:innen und erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von rund EUR 80 Mio. Der Hauptsitz und die Produktionsstätte von Senna befinden sich in Wien.

Verkäuferin ist die Vivatis Holding AG, eine der größten österreichischen Gruppen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Die Transaktion umfasst 100 % der Anteile an der Senna Nahrungsmittel GmbH & Co KG (operatives Geschäft) und der Senna Nahrungsmittel GmbH sowie 75 % der Anteile an der Senna S.r.l. Darüber hinaus sind jene Senna-Marken Bestandteil der Transaktion, die im Eigentum der MARESI Trademark GmbH & Co KG stehen.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen und soll im ersten Halbjahr 2026 abgeschlossen werden.

Das Schönherr-Team wurde von Sascha Hödl (Partner) und Gregor Alexander Petric (Counsel) geleitet, unterstützt von Katharina Schindler (Rechtsanwältin), Dina Mutevelic (Rechtsanwaltsanwärterin), Gabor Kulcsar (Rechtsanwaltsanwärter) und Benjamin Pirker (Rechtsanwaltsanwärter). Weiters beteiligt waren Teresa Waidmann (Partnerin), Constantin Benes (Partner), Marco Thorbauer (Partner) und Franz Urlesberger (Partner), Johannes Frank (Partner), Nina Zafoschnig (Counsel), Alexander Pabst (Rechtsanwalt), Sarah Rosenthaler (Rechtsanwältin), Bianca Duca (Rechtsanwältin), Florian Terharen (Rechtsanwalt), Franziska Waltersdorfer (Rechtsanwaltsanwärterin), Sylwia Gorzkowska (Rechtsanwaltsanwärterin), Leo Seidl (Rechtsanwaltsanwärter) und Patrick Barabas (Rechtsanwaltsanwärter).

Wildmoser/Koch & Partner (Beate Anzinger, Partnerin, und Matthias Haslmayr, Rechtsanwalt) vertrat die Vivatis Holding AG.

Foto: beigestellt