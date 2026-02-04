Schönherr berät Underwriter bei Börsegang (IPO) der ASTA Energy Solutions AG

Schönherr hat die Konsortialbanken beim erfolgreichen Börsegang (IPO) der ASTA Energy Solutions AG (ASTA) an der Frankfurter Wertpapierbörse beraten.

„Wir freuen uns sehr, an dieser herausragenden Kapitalmarkttransaktion beteiligt gewesen zu sein.„, sagte Christoph Moser, Schönherr-Partner und Co-Head der Kapitalmarktpraxis der Kanzlei. „Angesichts unserer Erfahrung mit Eigenkapitalmarkttransaktionen in Österreich war Schönherr der ideale Partner, um im Rahmen des IPO nach österreichischem Recht zu beraten.“

„Wir gratulieren ASTA und den beteiligten Banken herzlich zu diesem erfolgreichen IPO – einer bedeutenden Transaktion für ein in Österreich ansässiges Unternehmen, das damit Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten erhält“, ergänzte Counsel Angelika Fischer, welche die Transaktion zusammen mit Christoph Moser leitete.

Das Schönherr-Team bestand aus Christoph Moser (Partner), Angelika Fischer (Counsel), Daniel Gritsch (Rechtsanwaltsanwärter), Marco Thorbauer (Partner) und Sarah Dräxler (Rechtsanwaltsanwärterin).

ASTA ist ein globaler, vertikal integrierter Hersteller von hochwertigen kupferbasierten Lösungen, die als zentraler Bestandteil in moderne Energiesysteme integriert sind, und Mittel- bis Hochspannungstransformatoren, industrielle Generatoren sowie das wachsende Netzwerk von Rechenzentren versorgen. Der IPO von ASTA ist der erste Börsegang des Jahres 2026 an der Frankfurter Wertpapierbörse.

Das Bankensyndikat bestand aus Berenberg als Sole Global Coordinator, Joint Bookrunner und Underwriter, COMMERZBANK (in Zusammenarbeit mit ODDO BHF) und Raiffeisen Bank International, beide in der Funktion als Joint Bookrunner und Underwriter, sowie Baader Bank als Co-Lead Manager.

Linklaters LLP (Federführung: Alexander Schlee, Tosan Kraneis, Alexander Gatlin) beriet die Underwriter als Lead Counsel.

ASTA Energy Solutions AG wurde von DLA Piper beraten (lead: Roland Maaß, Juliane Poss, Christian Temmel und Christian Knauder-Sima)

